53 درصد از دامهای موجود در جنگلهای گلستان خارج شده اند

صفرقلی خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این در حالی است که در برنامه پنج ساله چهارم توسعه باید حدود 70 درصد از دام های موجود در عرصه های جنگلی استان، خارج شود که این امر با توجه به اعتبارات موجود، میسر نیست.

وی با بیان اینکه استان گلستان در خروج دام از عرصه های جنگلی موفق تر از سایر استانها بوده، خاطر نشان کرد: به منظور پاکسازی عرصه های جنگلی از دام، تاکنون 23 روستای داخل در عرصه های جنگلی استان جابجا شده اند.

خواجه خاطرنشان کرد: همچنین برای ساماندهی خانوارهای جنگل نشین استان، دو مجتمع دامداری در رامیان و مینودشت در حال ساخت است که 134 خانوار را در بر می گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان درباره کارکردهای عرصه های جنگلی و مرتعی اظهارداشت: حفاظت آب و خاک از کارکردهای اساسی این عرصه ها است و از آنجایی که کشوری خشک هستیم و پدیده خشکسالی امری جدی در کشور است، لذا همه مردم و مسئولان باید به این کارکرد توجه کنند و تاثیرات این کارکردها را انتقال دهند.

وی، تنوع زیستی و گردشگری را از کارکردهای دیگر منابع طبیعی اعلام کرد و افزود: تعدیل آب و هوا ، مقابله با بیابان زایی و پدیده خشکسالی از مباحث دیگری است که در درون این کارکردها نهفته است.

خواجه با بیان اینکه سطح جنگلهای استان در حال افزایش است، تصریح کرد: استان گلستان از نظر توسعه و احیای جنگلها، جزو استانهای پیشتاز در بعد از انقلاب است به طوری که در این مدت 67 هزار هکتار از عرصه های جنگلی استان، جنگلکاری شده که سهم امسال استان سه هزار و 200 هکتار بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان عنوان کرد: برای این که استان توسعه پیدا کند، باید به اقدامات آبخیزداری پرداخت هر چند که زیاد مقبول جامعه واقع نشود.

خواجه تاکید کرد: برای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی نیاز به عزم ملی، مشارکت همه دستگاهها، مردم و کمک رسانه ها داریم.



یک میلیون 500 هزار هکتار عرصه های جنگلی و مرتعی در گلستان وجود دارد.