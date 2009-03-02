ویلاهای خصوصی و اجاره ای در گلستان برای مسافران نوروزی ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان افزود: عملکرد بخشهای مختلف به صورت زنجیره وار به هم متصل و مرتبط بوده و در میزان جذب گردشگر به استان تاثیرگذار است.

وی اظهار داشت: برای استقبال از مهمانان نوروزی در استان باید تدابیر ویژه ای اتخاذ شود و نسبت به پاکیزگی محیط شهرها و روستا اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: کنترل و نظارت بر قیمتها مسئله مهم و حیاتی بوده و نظارت بازرسان این بخش باید شدت بیشتری گیرد.

به گفته غلامزاده، مسائل و مشکلات مربوط به پمپ بنزین ها باید رفع شود تا همانند سال قبل دچار مشکل نشویم.

کارشناس سازمان تبلیغات اسلامی گلستان نیز در این جلسه گفت: 100 مسجد، نمازخانه و حسینیه برای سرویس دهی به مسافران نوروزی در استان آماده شده است ولی از نظر سرویس بهداشتی مشکل دارند.

حسین کریمی خواستار تخصیص بوجه مناسب برای تامین نیازها و آماده سازی بهینه مساجد برای سرویس دهی به مسافران شد.

نادعلی کهنسال رئیس سازمان بازررگانی گلستان نیز گفت: طرح نظارت روی مراکز اقامتی هتلها و رستوران داران بین راهی استان صورت می گیرد تا خدمات مطلوبی به مسافران ارائه شود.

طبق آمار نوروز سال گذشته بیش از دو میلیون مسافر به استان گلستان سفر کرده است.