حذف آلاینده های آب به ‌کمک نانو فعال سازهای دی اکسید تیتانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ختایی عضو هیئت علمی گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز با بیان این مطلب گفت: در این پژوهش از نانوذرات صنعتی دی اکسید تیتانیم با اندازه میانگین 21 نانومتر به‌عنوان فعال کننده استفاده ‌شده است که موجب بهبود فرایند اکسایش پیشرفته و حذف بهتر آلاینده های آب می‌شود.

وی به استفاده از فرایند اکسایش پیشرفته اشاره کرد و افزود: ازجمله روشهایی که در سالهای اخیر برای حذف آلاینده های آب از جمله رنگهای نساجی، مواد آلی، سموم کشاورزی و ... در غلظتهای کم مورد استفاده قرارگرفته است، فرایندهای اکسایش پیشرفته (AOP) است. به طور کلی فرایندهای اکسایش پیشرفته دربرگیرنده‌ کلیه فرایندهایی است که در آنها با روشهای مختلف رادیکالهای فعال هیدروکسیل تولید می‌شود که قدرت اکسید کنندگی بسیار بالای آنها باعث تخریب کامل اکثر آلاینده ها می شود.

ختایی با بیان این مطلب که هم اکنون در کشورهایی نظیر ایتالیا و فرانسه به صورت صنعتی با استفاده از نانوفعال سازهای ‌نوری به تصفیه‌ آلاینده های زیست‌ محیطی پرداخته ‌می‌شود، اظهار داشت: مؤسساتی چون سازمان حفاظت محیط زیست، صنایع نساجی و رنگرزی (برای تصفیه پساب حاوی مواد رنگ زا) و سازمان جهاد کشاورزی (برای تصفیه پساب حاوی مواد رنگ زا و سموم دفع آفات کشاورزی) می‌توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند.

مجری طرح ادامه داد: در این پژوهش سعی ‌شده است ضمن مطالعه و بررسی حذف ماده‌ رنگ زای اسید آبی 9 در مقادیر کم با استفاده از فرایندهای اکسایش پیشرفته (یعنی فرایندهای فتوکاتالیز، فنتون، شبه-فنتون و انعقاد الکتریکی) با بکارگیری نانو فعال‌ ساز‌های دی اکسیدتیتانیم کارایی این فرایندها بهبود یابد. همچنین به منظور تعیین مشخصات نانوذرات دی ‌اکسیدتیتانیم مورد استفاده از تصاویر SEM و TEM و طیف‌های XRD ،FT-IR و BET بهره گرفته شده است.

وی اضافه کرد: جزئیات این پژوهش در مجله Journal of Hazardous Materials (جلد 161، صفحات 1233-1225، سال 2009) منتشرشده ‌است.