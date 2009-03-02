مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

پس ازنامه احمدی نژاد به لاریجانی؛ کمیسیون تلفیق پرداخت نقدی یارانه ها را پذیرفت

متکی: دیپلماسی دولت های سازندگی و اصلاحات حق طلبانه بود

جزئیات انتخاب رشته و ظرفیت پذیرش داوطلبان آزمون دستیار تخصصی پزشکی اعلام شد

احمدی نژاد: با تمام توان از ایده بنگاه های زود بازه حمایت می کنیم



اعتماد ملی :

جلوگیری از سخنرانی دردانشگاه گرگان، کروبی: در برابر نیروهای خود سر می ایستم

یادداشتی از محمد علی ابطحی ؛ رئیس جمهور دریزد ، سفری که باید تحلیل می شد

در اعتراض به نحوه برگزاری آزمون دستیاری صورت گرفت؛ تجمع داوطلبان دستیاری پزشکی مقابل مجلس



اعتماد:

عقب نشینی مجلس در برابر تهدید دولت، قیمت گذاری آب، برق ، گاز و بنزین در اختیار دولت قرار گرفت

گفتگو با معصومه ابتکار، انتقاد از افزایش نگاه جنس دومی به زن

کروبی در جمع مردم گرکان هشدار داد: رای مردم تزیینی نیست

جدل احمدی نژاد با رئیس سازمان بازرسی کل کشور، سیاست ایجاد بنگاه های کوچک و زود بازده باید ادامه یابد



ایران :

کمیسیون های ویژه و تلفیق با بخشی از منابع مالی هدفمند کردن یارانه ها موافقت کردند، رای مجلس به پرداخت نقدی یارانه ها

شورای شهر تهران تعیین کرد: نرخ های جدید کرایه تاکسی در سال 88

گزارش " ایران" از وضعیت ناایمن بازار پایتخت، بازار تهران تاریخ در محاصره خطر



ابرار:

به دعوت طالبانی؛ هاشمی رفسنجانی امروز به عراق می رود

کمیسیون تلفیق پرداخت نقدی بخشی از یارانه ها را پذیرفت

سکه 100 تومانی وارد بازار شد

افروغ: باید همواره مردم را نسبت به اغواگری های احتمالی قدرتمندان آگاه کرد



ابتکار:

با اصلاح مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی؛ نقدی شدن یارانه ها قطعی شد

آیت الله مکارم: حج عمره را تحریم کنید

حضور سرزده رئیس جمهور در خوابگاه دختران کوی فاطمیه

برخی نمایندگان هم زیر خط فقر هستند



اسرار:

فرمانده سپاه تاکید کرد: مقابله با تهدیدات نرم مهمترین ماموریت بسیج

روز گذشته در جشنواره کارآفرینان برتر کمیته امداد صورت گرفت؛ انتقاد تند احمدی نژاد از مخالفان بنگاه های زود بازده

رئیس هیئت موسس حزب همبستگی : خاتمی، موسوی و کروبی یک کاندیدا معرفی کنند



تفاهم:

مرور تفاهم بر بی اعتمادی مردم به بازار خودرو، گران فروشان جریمه می شوند

مدیر امور شعب بانک خبر داد: 45 درصد از بازار بانکداری خصوصی در اختیار پارسیان

برای شارژ سفر کارت فرهنگیان بودجه نداریم



جام جم:

باتامین نظر رئیس جمهور از سوی کمیسیون تلفیق مجلس صورت گرفت، اختصاص 20 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی

اعتراض اعضای مجمع روحانیون به ترکیب ستاد انتخاباتی خاتمی

بی توجهی شرکت پست به تفاهم نامه مشترک با سازمان سنجش



جوان:

پاسخ مثبت مجلس به نامه رئیس جمهور، پرداخت نقدی یارانه ها در سال 88 قطعی شد

متکی: تغییر رفتار ایران بی معنا شد، آمریکا باید تغییر کند

گزارش تحلیلی " جوان" از مثلث گفتمانی در جبهه دوم خرداد



جمهوری اسلامی:

کمیسیون تلفیق مجلس با آزاد سازی حامل های انرژی موافقت کرد

قطار" اسلام آباد - تهران - اسلامبول" راه اندازی می شود

دادستان ایران علیه 149 نفر از سران و فرماندهان رژیم صهیونیستی اعلام جرم کرد



حمایت:

رئیس قوه قضائیه در دیدار رئیس جمهور عراق تاکید کرد: گسترش مناسبات حقوقی و قضایی

وزیر نفت: افزایش 11 میلیارد متر مکعبی تولید گاز در زمستان امسال

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پیشگیری خواستار شد: بازنگری قوانین یکصد سال گذشته



حیات نو:

در پی نامه رئیس جمهور به لاریجانی ، کمیسیون تلفیق مصوبه قبلی خود را " لغو " کرد عقب نشینی مجلس مقابل دولت ، 20 هزار میلیارد تومان برای اختصاص یارانه نقدی به دولت پرداخت می شود

افزایش 13 درصدی کرایه تاکسیرانی از 15 فروردین، سخنگوی شورای شهر: نظارت برتاکسی ها سخت است

احمدی نژاد: جبهه مقاومت ایران و سوریه در حال گسترش است



خبر:

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد: اختصاص 20 هزار میلیارد تومان جهت هدفمند کردن یارانه ها

رئیس جمهور لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست را به مجلس داد: شرایط جدید حضانت کودکان بی سرپرست

رفسنجانی امروز به عراق می رود، طالبانی : شخصا رفسنجانی را در زیارت عتبات همراهی می کنم



خورشید:

احمدی نژاد بنگاه های زود بازده را بهترین راهکار کاهش بیکاری توصیف کرد، تقدیر رئیس جمهور از مدد جویان کار آفرین کمیته امداد

معاون وزیر کار هشدار داد: افزایش 30 درصدی حوادث در بخش ساختمانی

با مصوبه شورای شهرتهران ؛ نرخ کرایه تاکسی ها در سال آینده 5/12 درصد افزایش می یابد



دنیای اقتصاد:

به دنبال انتقاد پور محمدی عنوان شد: دفاع صریح احمدی نژاد از طرح بنگاههای زودبازده

کمیسیون تلفیق مجلس بخشی ازنظر دولت را پذیرفت، دولت پاسخ داد: راه سوم برای یارانه نقدی

واکنش آسیا به موج ملی گرایی در اقتصاد غرب



سرمایه:

اعتراض دانشجویان به سهمیه بندی بومی ، جنسیتی کنکور و کمبود امکانات، احمدی نژاد شبانه به خوابگاه دانشجویان دختر رفت

هما روستا: امیدوارم خاتمی پیروز شود، حامیان خاتمی در اریکه ایرانیان گردهم آمدند

با تقلیل 34 به 20 هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق ، یارانه نقدی کاهش یافت



سیاست روز:

گزارشی از برپایی نمایشگاه بورس، بانک و خصوصی سازی ، نمایشگاه بورس، بازی در وقت اضافه

وزیر امورخارجه در پاسخ به سیاست روز: درخواست طالبانی برای بخشیدن غرامت را نشنیده ام

وزیر کار و امور اجتماعی خبر داد: ارائه لایحه حمایت از مشاغل خانگی به دولت



قدس:

رکود بی سابقه بازار در آستانه نوروز

عضو کمیسیون تلفیق خبر داد: حذف سرانه درمان از بودجه 88

بزودی انجام می شود؛ امضای قرار داد 130 میلیارد تومانی وزارت نفت با 12 دانشگاه ایرانی



فرهنگ آشتی:

حضور چشمگیر چهره های فرهنگی و هنری در همایش حامیان خاتمی، لبخند فرهنگ به مردم اصلاحات

گفت و گو با میرزا آقابیک دبیرشورای اجرایی بازی های کشورهای اسلامی ، 150 میلیارد تومان برای نمایش اقتدار

سرقت نافرجام کاردار سفارت کره ازتخت جمشید



کاروکارگر:

محجوب در تجمع کارگران بازنشسته مقابل مجلس: درخواست رفع تبعیض میان بازنشستگان نص صریح قانون اساسی است

آیت الله مکارم :اقدامات وهابیون ادامه یابد عمره را تحریم می کنیم

معاون پارلمانی دیوان محاسبات: هنوز درباره سرنوشت یک میلیارد دلار اطلاعات قانع کننده ای دریافت نکرده ایم



کیهان:

به دنبال شکایت مستند ایران از 148 مجرم کودک کش صورت گرفت؛ پلیس بین الملل در تعقیب جنایتکاران صهیونیست

حقوق کارمندان دولت مثل هر سال نقدی افزایش می یابد

به بهانه حضور برخی از سیاستگذاران سینمای آمریکا، سازندگان فیلم های ضد ایرانی در این سرزمین چه می کنند



وطن امروز:

انتقاد شدید روح الله حسینیان از کمیسیون تلفیق مجلس در گفتگو با " وطن امروز" : بودجه 88 را برای ساقط کردن دولت تغییر می دهند

محمد جواد لاریجانی : مردم دولت احمدی نژاد را دوست دارند

بهزاد نبوی: میرحسین ترسوتر از خاتمی است

عرضه سکه 100 تومانی در بازار



همبستگی:

کروبی در جمع مردم گرگان: لازمه تغییر در وضع کنونی شرکت گسترده مردم در انتخابات است

کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: 20 هزار میلیارد تومان برای هدفمند کردن یارانه ها در سال 88

سیدمحمدخاتمی: خود را رهین عنایت آحاد ملت بزرگوار ایران می دانم



همشهری:

شورای شهر تصویب کرد: نرخ کرایه تاکسی در تهران برای سال 88

احمدی نژاد ، چهارشنبه به ارومیه می رود

عملکرد تجارت خارجی کشور در سال جاری ، واردات 51 میلیارد ، صادرات 21 میلیارد دلار



هدف واقتصاد:

با رد مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق ، نظر رئیس جمهور برای نقدی کردن یارانه ها در بودجه اعمال شد، عقب نشینی مجلس به نفع دولت

توسط مرکز فرش ایران صورت گرفت ؛ تجلیل از پیشکسوتان صنعت فرش کشور

محصولی خبر داد : افزایش چشمگیر اعتبارات سال آینده ستاد بحران کشور

