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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۴۳

آزادگان به مهر خبر داد:

آغاز فعالیت فاز آزمایشی پورتال پزشکی ورزشی

آغاز فعالیت فاز آزمایشی پورتال پزشکی ورزشی

فاز آزمایشی پورتال پزشکی ورزشی ایران با همکاری مشترک مرکز رشد فناوریهای پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی ایران بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار گرفت.

دکتر محمد آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : فاز آزمایشی پورتال پزشکی ورزشی ایران با آدرس www.sportmed.ir   برای استفاده کاربران بر روی شبکه قرار گرفت.

وی افزود: این سایت با شعار سلامت و ورزش و با رویکرد پزشکی شروع به کار کرده و در زمینه های آسیبهای ورزشی، توان بخشی، تغذیه، ورزش بانوان، تاثیر ورزش در بهبود بیماریها و دیگر موضوعات مرتبط با حیطه سلامت و ورزش فعالیت می کند.

آزادگان به خصوصیات این پایگاه اینترنتی اشاره کرد و اظهار داشت: به روز بودن مطالب در عین حال روانی بیان از مهمترین ویژگیهای این پایگاه است و هر فرد از جامعه و به خصوص ورزشکاران می توانند به اقتضای نیاز و سطح اطلاعات علمی خود از مطالب آن بهره مند شوند.

مجری طرح ادامه داد: از جمله مشکلات موجود در مسیر ورزشکاران کشور عدم دسترسی به اطلاعات روزآمد در رابطه با آسیبهای ورزشی است به طوری که گاهی این امر باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیر به ورزشکاران می شود. این سایت تلاش کرده تا کاربر به راحتی به اطلاعات مورد نیاز دست یابد.

کد مطلب 841677

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