عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- کنفرانس بین المللی بازسازی غزه امروز در شرم الشیخ مصر با حضور 71 کشور و 16 سازمان منطقه ای و بین المللی کار خود را آغاز می کند.

-فواد سنیوره نخست وزیر لبنان امروز در شرم الشیخ با هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار می کند.

-جریان صدر نسبت به تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق ابراز تردید کرد.

-دادستان کل رژیم اسرائیل ایهود اولمرت نخست وزیر مستعفی رژیم صهیونیستی را متهم به فساد مالی جدیدی کرد.

-دانیل بلمار دادستان کل دادگاه بین المللی ویژه برای بررسی ترور حریری نخست وزیر اسبق لبنان پیش بینی کرد که 4 افسر متهم به دست داشتن در این ترور به زودی به این دادگاه تحویل داده شوند.

-شیخ نبیل قاووق نماینده جنبش حزب الله در جنوب لبنان تاکید کرد: نتایج انتخابات پارلمانی آتی در لبنان هرچه که باشد هرگز اجازه ازسرگیری دخالت آمریکا و دیگران را در امور داخلی لبنان نمی دهیم.

-شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز نشست دوره ای خود را آغاز کرد.

-دریادار مایکل مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بار دیگر اتهامات بی اساسی علیه برنامه هسته ای ایران مطرح کرد.