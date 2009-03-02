علیرضا رئیسیان درباره حضور این گروه در ایران به خبرنگار مهر گفت: این اتفاق به خودی خود مسئله‌ای بسیار مهم در بحث رشد سینمای داخلی و ارتباط با مهمترین بخش سینمای دنیاست.

فرهاد توحیدی در کنار فرانک پیرسن و فیل آلدن رابینسن فیلمنامه‌نویسان برنده و نامزد اسکار

او در مورد میزان آشنایی این میهمانان با سینمای ایران گفت: گویا قبل از حضور این افراد در ایران هماهنگی‌هایی شده بود تا آنان تعدادی از فیلم‌های مهم سینمای ایران را ببینند و با آثار کارگردانان صاحبنام آشنا شوند. به همین خاطر گروه حاضر نسبت به فضای سینمای ایران بیگانه نیستند و می‌دانند فضای سینمای ما در چه حال و هوایی است.

رئیس کانون کارگردانان درباره برنامه‌های خانه سینما برای این گروه گفت: خانه سینما برنامه‌هایی خوب و مناسب برای گروه طراحی کرده، اما تصور می‌کنم اگر نشستی مشترک هم برای فیلمبردارها، تدوینگران، آهنگسازان و طراحان صحنه برگزار می‌شد، اتفاقی خوب بود. البته برنامه کنونی هیئت مدیره خانه سینما دارای بهترین بخش‌ها برای تبادل نظرات و اطلاعات است.

رئیسیان همچنین درباره تاثیر حضور این گروه بر داوری‌های جشن خانه سینما گفت: این گروه ملاقاتی با اعضای تدوین اساسنامه جشن خانه سینما دارد تا به این شکل تجربیات خود را با ما در میان بگذارند و تصور می‌کنم این تبادل نظرات مثبت و ثمربخش باشد.

سید گنیس رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی و تعدادی از اعضای آکادمی اسکار برای شرکت در سمینارهای تخصصی در خانه سینما به ایران سفر کرده‌اند.