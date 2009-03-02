350 هزار اصله نهال رایگان در استان قزوین توزیع می شود

سید حامد اختری صبح امروز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت: بیش از 60 درصد مساحت استان را اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل می دهد که از مجموع 935 هزار هکتار منابع طبیعی، 853 هزار هکتار ن مرتع، 28 هزار هکتار جنگل، 29 هزار هکتار بیابان و 25 هزار هکتار اراضی ملی است.

مدیر کل منابع طبیع و آبخیزداری استان قزوین افزود: به منظور بیابان زدایی از سال 76 تاکنون شش هزار هکتار از بیابانها نهال کاری شده و 44 هزار هکتار نیز تحت حفاظت این اداره قرار گرفته و وضعیت بیابانی استان بهبود یافته است.

اختری تصرف اراضی ملی و انفال توسط عده ای سودجو را از مشکلات مهم این بخش عنوان کرد و گفت: با تلاش ماموران اداره کل منابع طبیعی استان قزوین توانستیم در سال جاری از دو هزار و 154 هکتار از اراضی تصرف شده خلع ید و از انفال صیانت کنیم.

به گفته اختری دولت موظف شده است در سراسر کشور سالانه 100 هزار هکتار جنگل کاری کند که سهم استان قزوین سالانه 850 هکتار است که بدلیل کمبود اعتبارات متاسفانه فقط 10 درصد آنرا اجرا کردیم و تنها سالی 85 تا یکصد هکتار از مناطق را جنگل کاری می شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین استاندارد سرانه فضای سبز چهانی را 8 دهم هکتار اعلام کرد و افزود: سرانه فضای سبز در کشور 2 دهم هکتار و در استان قزوین 2 صدم هکتار است که با توزیع سالانه حدود 400 هزار اصله نهال می توانیم سالی 800 هکتار به فضای سبز استان اضافه کنیم .

وی یادآور شد: اگر مردم استان سالی فقط یک درخت بکارند سالانه 2 هزار هکتار به سرانه فضای سبز افزوده خواهد شد.

سید حامد اختری ورود دامهای غیر مجاز از استانهای مجاور به مراتع استان و آتش سوزی در مراتع را از دیگر مشکلات موجود عنوان کرد و اظهار داشت: در سال گذشته با وقوع 51 فقره آتش سوزی حدود یک هزار و 517 هکتار از اراضی ملی دچار آتش سوزی شد و امسال با وقوع 19 فقره آتش سوزی و پیشگیری از حریق در 913 هزار هکتار از مراتع توانستیم این حوادث رابه نحو قابل توجهی کاهش دهیم.

اختری همچنین با اشاره به هفته منابع طبیعی گفت: در هفته منابع طبیعی که از 15 تا 21 اسفندماه تعیین شده است ضمن توزیع بیش از 350 هزار اصله نهال غیرمثمر به صورت رایگان بین مردم، برنامه های مختلفی از جمله حضور در گلزار شهدا، افتتاح پاسگاه منابع طبیعی، درختکاری نمادین، تشکیل کارگاه آموزشی، اطلاع رسانی به مردم و دیدار با مسئولان استان پیش بینی شده است.