بودجه شهرداری رشت در سال آینده 753 میلیارد ریال است

غلامرضا هاتفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این میزان بودجه 60 درصد عمرانی و 40 درصد جاری است.

وی با اعلام اینکه اولویت با تکمیل پروژههای نیمه تمام است افزود: در صورت تأمین بودجه مورد نیاز می توان عملیات اجرای پروژههای جدید را آغاز کرد.

هاتفی بیان داشت: زمان بندی اجرای پروژه، تأمین بودجه و شرح عملیات از جمله مواردی بود که در گذشته مورد توجه قرار نمی گرفت که امید است در سال جاری رعایت شود.

نائب رئیس شورای شهر رشت همچنین با اشاره به تعیین ارزش معاملاتی املاک شهر رشت در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اظهار داشت: با توجه به تأمین 30 درصد بودجه کل کشور از مالیات، هرساله جلسه ای برای افزایش تقویم املاک صورت می گیرد که شهرداری نیز بر همین اساس عوارض منطقه ای خود را وصول می کند.

هاتفی با اعلام اینکه امسال هیچ گونه افزایش قیمتی نداریم ادامه داد: فقط تغییراتی در برخی از آیتمها که ضعیف بودند صورت گرفته است.