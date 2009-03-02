به گزارش خبرنگار مهر، سمینارهای تخصصی اعضای آکادمی اسکار با موضوع "نویسندگی"، "کارگردانی" و "مستندسازی" یکشنبه یازدهم اسفندماه در سالن اجتماعات خانه سینما برگزار شد.

نخستین سمینار با موضوع "نویسندگی" با حضور فرانک پیرسن فیلمنامه‌نویس و فیل آلدن رابینسن نویسنده و کارگردان برپا شد و در این سمینار فرهاد توحیدی فیلمنامه‌نویس و رئیس کانون فیلمنامه‌نویسان با نظر موافق هیئت رئیسه کانون این دو سینماگر هالیوودی را به عنوان اعضای افتخاری کانون معرفی کرد.

در ادامه و پس از تنفسی کوتاه سمینار "کارگردانی" با حضور پیرسن، رابینسن و علیرضا رئیسیان رئیس کانون کارگردانان خانه سینما به شیوه گفتگوی متقابل و پرسش و پاسخ برگزار شد.

عصر یکشنبه نیز سمینار "مستندسازی" با حضور جیمز لانگلی سازنده مستندهای بلند "نوار غزه" و "عراق تکه‌تکه‌شده" (نامزد اسکار 2007) و مستند کوتاه "مادر ساری" (نامزد اسکار مستند 2008) برگزار شد و در ادامه فیلم‌های سینمایی "سرزمین رویاها" فیل آلدن رابینسن با حضور این کارگردان و "آپولو 13" با حضور فرانک پیرسن تهیه‌کننده فیلم در خانه سینما برگزار شد.

امروز دوشنبه 12 اسفند سمینارهای "تهیه‌کنندگی" و "بازاریابی و تبلیغات" برگزار می‌شود و در ادامه فیلم‌های "ماهی عاشق" با حضور آلفر وودارد بازیگر و "کوهستان سرد" با حضور ویلیام هوربرگ تهیه‌کننده به ترتیب ساعت 17 و 20 به نمایش درمی‌آید.