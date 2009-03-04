11 هزار میلیارد ریال طرح گردشگری در گیلان بررسی شد

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همچنین کلیات طرحهای جامع مناطق نمونه گردشگری در شهرستانهای تالش، رودبار، آستانه اشرفیه و آستارا به تصویب این شورا رسیده است.

وی متذکرشد: سرمایه گذاران پس از تصویب این طرحها ملزم به اجرای پروژه طبق زمانبندیهای ارائه شده هستند.

مهدی پوربا بیان اینکه جذب و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی امری اجتناب ناپذیراست، افزود: در حال حاضر شرایط مطلوبی در استان برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم شده است.

این مسئول گفت: گیلان از جهت آب و هوا به عنوان یکی از استانهای پرتنوع و جاذب برای حوزه های مختلف از جمله میراث فرهنگی، میراث طبیعی، میراث معنوی، صنایع دستی و آثار تاریخی است.

مهدی پور افزود: آب و هوای متنوع در گیلان به عنوان یک فرصت برای توسعه گردشگری و سرمایه گذاری در مناطق نمونه و ویژه گردشگری است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گیلان همچنین به شاخصه های مورد ارزیابی و استفاده از مواهب طبیعی استان اشاره کرد و گفت: حضور گردشگر خارجی در استان گیلان به عنوان یکی از شاخصه مهم می تواند جاذبه های بالقوه طبیعی را با استفاده ازسرمایه گذاری تبدیل به بالفعل کند.

وی در ادامه به مسئله سرمایه گذاری در بخش گردشگری گیلان اشاره کرد و افزود: در سال 84 در آغاز برنامه پنج ساله چهارم مجموع سرمایه گذاری انجام شده 69 میلیارد ریال بود که هم اینک بیش از چهار هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان در حال انجام است.

مهدی پور یادآورشد: استعداد گردشگری استان گیلان برای سرمایه گذاری بیش از 40 هزار میلیارد ریال یعنی 10 برابر حجم سرمایه گذاری فعلی است که هم اکنون در استان در حال انجام است.