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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۲۵

برپایی نمایشگاه بهاره بهترین ابزار برای کنترل قیمت ها در بازار است

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا را بهترین ابزار برای کنترل قیمت ها در بازار دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مصیب محمدیان شمالی در حاشیه افتتاح نمایشگاه بهاره اظهار داشت: برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و خدمات بهترین ابزار برای کنترل قیمت بازار و مقابله با گرانفروشی است.

وی ادامه داد: خوشبختانه از چند سال گذشته تا کنون و با حمایت وزارت بازرگانی و مجامع امور صنفی و در بعضی از مقطع های زمانی این گونه نمایشگاه ها برگزار می شود که رضایتمندی مشتریان و مردم را به دنبال داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان افزود: برگزاری نمایشگاه در کنار حمایت از مصرف کننده فرصت بسیار خوبی را برای تولید کنندگان فراهم می کند تا بتوانند توانمندی ها و محصولات خود را به نمایش گذاشته و برای عرضه به مردم رقابت کنند.

محمدیان شمالی عنوان کرد: هدف اصلی از برگزاری نمایشگاه بهاره در این مقطع زمانی بیشتر تنظیم قیمت ها در بازار و همچنین فراهم کردن فرصتی برای مردم جهت خرید کالاهای اساسی مورد نیاز خود بوده و در کنار این نظارت ها بر روند قیمت در بازار را نیز گسترش خواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: امسال برای اولین بار در استان تمامی کالاها و اجناس حاضر در نمایشگاه از فیلتر نظارتی سازمان بازرگانی عبور کرده و تلاش شده است که با قیمت های کارشناسی زمینه برای خرید هر چه بهتر مردم و مراجعه کنندگان فراهم شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: بازرسین سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی نیز در داخل نمایشگاه مستقر شده همزمان بر قیمت اجناس نیز نظارت می کنند.

محمدیان شمالی گفت: امسال در 10 مرکز شهرستان استان و با برپایی بیش از 600 غرفه نمایشگاه های بهاره دایر شده و تا 25 اسفند ماه نیز آماده بازدید و خرید مردم است.

کد مطلب 841692

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