برپایی نمایشگاه بهاره بهترین ابزار برای کنترل قیمت ها در بازار است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مصیب محمدیان شمالی در حاشیه افتتاح نمایشگاه بهاره اظهار داشت: برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و خدمات بهترین ابزار برای کنترل قیمت بازار و مقابله با گرانفروشی است.

وی ادامه داد: خوشبختانه از چند سال گذشته تا کنون و با حمایت وزارت بازرگانی و مجامع امور صنفی و در بعضی از مقطع های زمانی این گونه نمایشگاه ها برگزار می شود که رضایتمندی مشتریان و مردم را به دنبال داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان افزود: برگزاری نمایشگاه در کنار حمایت از مصرف کننده فرصت بسیار خوبی را برای تولید کنندگان فراهم می کند تا بتوانند توانمندی ها و محصولات خود را به نمایش گذاشته و برای عرضه به مردم رقابت کنند.

محمدیان شمالی عنوان کرد: هدف اصلی از برگزاری نمایشگاه بهاره در این مقطع زمانی بیشتر تنظیم قیمت ها در بازار و همچنین فراهم کردن فرصتی برای مردم جهت خرید کالاهای اساسی مورد نیاز خود بوده و در کنار این نظارت ها بر روند قیمت در بازار را نیز گسترش خواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: امسال برای اولین بار در استان تمامی کالاها و اجناس حاضر در نمایشگاه از فیلتر نظارتی سازمان بازرگانی عبور کرده و تلاش شده است که با قیمت های کارشناسی زمینه برای خرید هر چه بهتر مردم و مراجعه کنندگان فراهم شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: بازرسین سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی نیز در داخل نمایشگاه مستقر شده همزمان بر قیمت اجناس نیز نظارت می کنند.

محمدیان شمالی گفت: امسال در 10 مرکز شهرستان استان و با برپایی بیش از 600 غرفه نمایشگاه های بهاره دایر شده و تا 25 اسفند ماه نیز آماده بازدید و خرید مردم است.