کنفرانس بین المللی غزه امروز در شرم الشیخ آغاز به کار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام، کنفرانس بین المللی بازسازی غزه امروز با حضور سران و وزیران خارجه 71 کشور و همچنین نمایندگان 16 سازمان منطقه ای و بین المللی کار خود را آغاز می کند.

در مراسم افتتاحیه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با تاکید بر ضرورت همسو کردن تلاش های بین المللی برای بازسازی غزه خاطر نشان می کند که بین روند صلح و بازگشایی گذرگاههای مصری با آشتی و وفاق ملی فلسطینی ارتباط وجود دارد.

در مراسم افتتاحیه امروز همچنین " نیکلا سارکوزی " رئیس جمهوری فرانسه، " سیلویو برلوسکنی " نخست وزیر ایتالیا ، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به ایراد سخنرانی می پردازند.

این درحالی است که قرار است در حاشیه کنفرانس بین المللی غزه، کمیته چهارجانبه بین المللی ( روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد ) نیز تشکیل نشست بدهد.