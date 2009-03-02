200 روستای محروم گیلان نیازمند روحانی است

مسؤل طرح هجرت گیلان درگفتگو با خبرنگار مهر تعداد خانه های عالم موجود در استان را 13 خانه اعلام کرد و افزود: برای تأمین و ساخت خانه های عالم در گیلان به بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار نیازاست.

وی با اشاره به فعالیت 70 روحانی به صورت بلند مدت در طرح هجرت گیلان، متذکرشد: هم اکنون 300 روحانی به صورت کوتاه مدت در قالب طرح هجرت به فعالیتهای تبلیغی مشغول هستند.

مسؤل طرح هجرت گیلان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در چند سال اخیر برای افزایش تعداد خانه های عالم در استان گفت: متأسفانه با وجود تلاشهای صورت گرفته همچنان با وضع مطلوب فاصله زیادی داریم.

لاکانی با بیان اینکه روحانیون بلند مدت برای فعالیت تبلیغی یک ساله از دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم به مناطق محروم استان اعزام می شوند، تصریح کرد: روحانیون کوتاه مدت نیز در ایام تبلیغی محرم، رمضان، صفر و فاطمیه به مناطق مورد نیاز اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه روحانیون طرح هجرت از سوی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و نیز ادارات تبلیغات استانها گزینش می شوند، بیان داشت: اتمام پایه ششم و اشتغال در پایه هفتم حوزوی از شرایط اختصاصی پذیرش در طرح هجرت است.

مسؤل طرح هجرت گیلان ادامه داد: مبلغان پس از کسب نمره قبولی در مصاحبه سطح دوم تبلیغی بر اساس نیاز سنجیها و اولویت اعزام در مناطق محروم بکار گیری می شوند.

لاکانی ماههای قمری را اساس به کارگیری مبلغان طرح هجرت اعلام و اظهار داشت: علاوه بر ایام تبلیغی محرم، صفر، رمضان و فاطمیه، برخی روحانیون در ایام تابستان در دورههای آموزشی قرآن و احکام معارف اسلامی و اعتقادات ویژه نوجوانان و دانش آموزان شرکت می کنند.

مسؤل طرح هجرت گیلان افزود: آزمون تفسیر قرآن کریم و آزمون غیر حضوری احکام از دیگر برنامه های آموزشی روحانیان طرح هجرت است که هر سه ماه یکبار انجام می شود.

لاکانی درادامه مشارکت بیشتر روحانیون استان را در طرح هجرت خواستار شد و اظهار کرد: روحانیون با همکاری در این طرح مبانی دینی را برای مردم مناطق دور افتاده تشریح و تبیین می کنند.