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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۴۵

خالد مشعل :

مقاومت گزینه استراتژیک حماس است/ با ایده وطن جایگزین مخالفیم

مقاومت گزینه استراتژیک حماس است/ با ایده وطن جایگزین مخالفیم

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس شب گذشته اظهار داشت: مقاومت گزینه استراتژیک حماس است و این جنبش هرگز از آن چشم پوشی نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، خالد مشعل در جریان دیدار هیئت اردنی با وی در شهر دمشق اظهار داشت: حماس همچنان پروژه آشتی که از مقاومت حمایت می کند و به اصول و آرمانها پایبند است را دنبال می کند.

وی خاطرنشان کرد: حماس جنبشی برای مقاومت باقی خواهد ماند و دولت ها و وزارتخانه ها وسیله ای برای خدمت به ملت است و جایگزین گزینه مقاومت به شمار نمی روند.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اظهار داشت: کسی که به آشتی ملی از منظر دیگری می نگرد، خیالپرداز است.

مشعل افزود: مقاومت گزینه استراتژیک حماس و دیگر گروه های مقاومت است و این جنبش تا زمان باز پس گیری تمام خاک فلسطین از این گزینه چشم پوشی نخواهد کرد.

وی از سوی دیگر بر پایبندی حماس به آزادی اسرای خود تاکید و تصریح کرد: تا زمانی که این اسرا آزاد نشوند، "گلعاد شالیت" رنگ آزادی را نخواهد دید.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در پایان گفت: ما اسکان دائمی آوارگان فلسطینی را نمی پذیریم و به شدت با ایده وطن جایگزین مخالف هستیم. 

کد مطلب 841704

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