سرلشگر صفوی: صدور انقلاب به لبنان، فلسطین و سراسر منطقه قابل انکار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید یحیی رحیم صفوی مشاور عالی فرمانده کل قوا در امور نیروهای مسلح ظهر امروز در همایش علمی - پژوهشی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شرایط برجسته فعلی کشورمان در خاورمیانه اظهار داشت: امروز به فضل الهی و به برکت خون شهدای انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه خاورمیانه مطرح است.

وی با اشاره به ثبات داخلی کشورمان در حوزه های مختلف گفت: امروز علاوه بر مسئله ثبات داخلی نفوذ سیاسی ایران و صدور انقلاب اسلامی به کشورهایی چون لبنان، فلسطین و میان ملت های سراسر منطقه موضوعی است که هیچ کس نمی تواند آن را انکار نماید.

سردار صفوی با اشاره به ناکامی تلاش های رژیم سابق عراق علیه کشورمان، حفظ تمامیت ارضی ایران را از جمله دستاوردهای ایستادگی ملت در طول دوران جنگ تحمیلی دانست و گفت: این جنگ تنها جنگ دوران جهان دو قطبی به شمار می رود که در آن نوعی ائتلاف نانوشته بین المللی و منطقه ای بین کشورها رخ داد.

وی با بیان اینکه جنگ 8 ساله ایران و عراق نتایجی غیر قابل پیش بینی در برداشت، گفت: به یاری خداوند متعال و به رغم حمایت های گسترده کشورهای غربی از رژیم بعث عراق و با مدیریت راهبردی امام راحل و فداکاری مردم تمام پیش بینی های حامیان عراق در این صحنه اشتباه از آب درآمد و اهداف اصلی بغداد یعنی ساقط کردن نظام سیاسی و انقلابی ایران و تجزیه بخش های غرب و جنوب کشور با شکست مواجه شد.

رحیم صفوی نوع مدیریت امام خمینی(ره) در دوران جنگ تحمیلی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: ایشان با مدیریت و رهبری خود در سه سطح بین المللی، منطقه ای و ملی به مدیریت استراتژیک جنگ پرداخته و در مجموع با این رویه خود به مردم آموزش می دادند.



