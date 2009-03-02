انتخاب راس برای امورایران مصرف داخلی دارد/همیلتون و برنز بازیگران اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، هافینگتون پست در ادامه نوشت : همانگونه که در میان جامعه سیاست خارجی انتظار می رفت دنیس راس به عنوان "مشاور ویژه" ایران انتخاب شد و نه "فرستاده ویژه" و همین مطلب موجب شکل گیری این پرسش می شود که آیا شخص راس مسئول اصلی روابط واشنگتن با ایران خواهد بود یا خیر؟

در ادامه این مطلب آمده است : انتخاب یک مشاور و یا فرستاده ویژه برای ایران در حالیکه آمریکا، تهران را به موارد مختلفی متهم می کند می تواند برای واشنگتن چالش زا باشد. نگرانی اصلی آن است که دیپلماتی باید برای این پست انتخاب شود که صحبت کردن با ایران را بلد باشد. راس یک دیپلمات با تجربه است که ارتباط او با اسرائیل این اطمینان را می دهد که در صورت انجام هرگونه مذاکره ای میان واشنگتن و تهران منافع نزدیکترین دوست آمریکا در خاورمیانه را تامین خواهد شد.

بر همین اساس تل آویو از آنجا که می داند راس به دنبال منافع اسرائیل خواهد بود نگرانی چندانی درباره مذاکرات واشنگتن - تهران ندارد.

در ادامه مطلب هافینگتون پست می خوانیم : اما این فقط نیمی از داستان است. دنیس راس به همراه توشه ای از فضای سیاسی قابل توجه وارد این عرصه شده است. برای مقامات تهران نزدیک شدن راس به ایران یادآور سیاستهای دوره اول ریاست جمهوری جرج بوش است. ایران نیازمند آن است که به سطحی از آرامش و اطمینان با هر کسی به دور میز مذاکره می نشیند دست پیدا کند و این نکته ای است که به نظر می رسد در این میان فراموش شده است.

نویسنده مطلب در ادامه با نتیجه گیری از موارد بالا می نویسد : ایران یک بی اعتمادی تاریخی و قدیمی نسبت به آمریکا دارد. اما با این وجود مذاکره با این فرستاده و یا مشاور جدید هم معنی معامله با "جان بولتون" است و همین امر وعده اوباما مبنی بر تغییر سیاستهای امریکا در قبال ایران را به چالش می کشد.

به گزارش مهر، در ادامه این مطلب که با تیتر "آیا دنیس راس" فرستاده واقعی به ایران است؟" به چاپ رسیده می خوانیم : از دید برخی تحلیلگران انتخاب راس به عنوان مشاور ویژه ایران، دستورالعملی برای شکست در مذاکرات احتمالی آینده میان واشنگتن و تهران است. هر چند که ممکن است راس در این سمت اندیشه جدیدی را با خود به همراه داشته باشد اما مطمئنا او شخصی اصلی در این موضوع ( مذاکره با ایران ) نخواهد بود.

بر همین اساس، طرح دولت آمریکا برای نزدیک شدن به ایران طرحی منحصر به فرد است : "جرج میچل" با مسئولیت مذاکره فلسطینیها با اسرائیل به عنوان فرستاده ویژه برای خاورمیانه انتخاب شده و"ریچارد هالبروک" نیز به عنوان فرستاده ویژه برای افغانستان و پاکستان انتخاب شده و این در حالی است که دنیس راس به عنوان "مشاور ویژه" انتخاب شده است.

ماهیت ارتباط با ایران با ارتباط با پاکستان، افغانستان و یا مناقشه فلسطین و اسرائیل تفاوت دارد. شاید سایر این افراد بتوانند به عنوان فرستادگانی حقیقی ایفای نقش کنند اما از آنجا که دنیس راس نگاهی استراتژیک به منطقه دارد ما تغییری سریع و اساسی را در این رابطه نخواهیم دید.

هافینگتون پست در پایان مطلب خود بار دیگر با نگاهی تردید آمیز به این مطلب که آیا دنیس راس شخص اصلی در تعیین سیاستهای آمریکا در قبال ایران و مذاکرات احتمالی واشنگتن با تهران است یا خیر می نویسد : یکی از بازیگران اصلی در این رابطه "ویلیام برنز" معاون وزیر امور خارجه امریکا در امور سیاسی شخصی که سخنان و وجهه او برای ایران بسیار مطلوب تر است، خواهد بود.

بازیگر اصلی دیگر در رابطه آمریکا با ایران "لی همیلتون" از اعضای کنگره آمریکا خواهد بود. همیلتون تنها کسی است که سابقه رابطه با مقامات بلند پایه ایران را دارد. این حقیقت که همیلتون پس از آغاز به کار اوباما در کاخ سفید، دو بار با او دیدار کرده و با توجه به رویکرد واقع بینانه او در قبال ایران، وی را در مکانی قرار می دهد که گمان کنیم او استراتژی دولت آمریکا در قبال ایران را ترسیم می کند.

همیلتون که پیش از این و در دوره ریاست جمهوری بوش، در گزارش خود درباره عراق مذاکره با ایران را به کاخ سفید پیشنهاد داده بود معتقد است : نقطه آغازین برای مذاکرات آمریکا با ایران احترام به ملت ایران، صرف نظر کردن از طرح تغییر رژیم در دولت، به دنبال فرصتهای مناسب بودن برای انجام مذاکره با تهران، و توجه به نگرانیهای امنیتی تهران و به رسمیت شناختن حق ایران در استفاده از انرژی هسته ای است.

به گزارش مهر در پایان این گزارش آمده است : مطمئنا برنز و همیلتون نقشی تاثیر گذار در استراتژی آمریکا در قبال ایران خواهند داشت و این نکته روشن است که انتخاب دنیس راس بیش از آنکه بیانگر تفکر حقیقی سیاست اوباما در قبال ایران بوده باشد بیشتر برای "مصرف داخلی" بود. و این مثلث تشکیل یافته از راس، همیلتون و برنز به خوبی می توانند ایده اوباما را به حقیقت برسانند.