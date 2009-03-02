اختلاف مقامات آمریکا درباره افغانستان/ تلاش برای حذف کرزای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "رنگین دادفرسپنتا" وزیر امور خارجه افغانستان که در راس هیئتی به آمریکا سفر کرده مشغول رایزنی با مقامات واشنگتن درباره اوضاع کشورش است.

در همین رابطه گفته می شود که "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا به همتای افغان خود گفته است که نظامیان امریکایی به این زودیها از افغانستان خارج نمی شوند.

از سوی دیگر این اختلاف نظر در حالی است که موضوع انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز تبدیل به موضوعی جدید برای کشمکش میان کابل و واشنگتن تبدیل شده است.

کرزای، رئیس جمهور افغانستان خواستار برگزاری انتخابات پیش از ماه آوریل شده اما آمریکا خواهان برگزاری آن در موعد قبلی یعنی ماه آگوست است.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حالی در سال جاری میلادی برگزار خواهد شد که هشت سال از حمله نیروهای ائتلاف به این کشور می گذرد اما هنوز مردم افغان شاهد درگیریهای گسترده در کشور خود هستند.

گفتنی است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در 20 آگوست برگزار شود و آمریکا و سازمان ملل نیز از این انتخابات اعلام حمایت کرده اند.

حامد کرزای رئیس جمهوری فعلی نیز تمایل خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کرده اما آن را بطور قطعی علنی نکرده است.

برخی از کارشناسان بر این باورند که به سبب برخی انتقادات تلخ کرزای از نیروهای آمریکایی به سبب کشتار غیر نظامیان افغان، در صورتی که واشنگتن بتواند فرد دیگری را پیدا کند احتمالاً از کرزای عبور خواهد کرد.