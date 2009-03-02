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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آموزش و پرورش برای شارژ سفرکارت فرهنگیان بودجه ندارد

آموزش و پرورش برای شارژ سفرکارت فرهنگیان بودجه ندارد

گرچه سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده دستگاههای دولتی موظف به اختصاص درصدی از اعتبارات خود به شارژ سفرکارت کارمندان هستند، اما معاون اداره کل تعاون آموزش و پرورش با اعلام اینکه سفرکارت فرهنگیان شارژ نشده گفت: آموزش و پرورش برای شارژ سفرکارت‌ها اعتبار ندارد.

کورش اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 500 هزار فرهنگی آموزش و پرورش تاکنون سفرکارت دریافت کرده اند، گفت: این افراد شامل معلمان، کارمندان ادارات و فرهنگیان بازنشسته در سراسر کشور می شوند.

معاون اداره کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سفرکارت در اختیار همه فرهنگیان قرار می گیرد، اظهار داشت: اگر تاکنون همه فرهنگیان سفرکارت دریافت نکرده اند به این علت نیست که برای آنها سفرکارت تهیه نشده بلکه امکانات کافی برای توزیع سفرکارتها وجود ندارد.

اسکندری گفت: به طور مثال هنوز سفر کارت 400 هزار فرهنگی بازنشسته در شهر تهران به علت نبود مکان مناسب بین آنها توزیع نشده است که به دنبال تعامل با آموزش و پرورش تهران برای در اختیار قرار گرفتن مکانی برای توزیع این کارتها هستیم.

وی در پایان گفت: گرچه آموزش و پرورش اعتباری برای شارژ سفرکارتها ندارد ولی دارندگان این کارت با شارژ آن می توانند از تخفیف امکانات هتلها و اماکن گردشگری که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده است، استفاده کنند.

طرح ارائه کارت سفر اولین بار سال 1385 از سوی اسفندیار رحیم مشایی در دستور کار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار گرفت. سفرکارت ملی کارتی است بانکی، الکترونیکی و چندمنظوره که پس از شارژ مبلغ معین قابلیت استفاده در پایانه­های فروش نصب شده در صدها مرکز گردشگری عضو شبکه پذیرندگان را دارد.

دارندگان سفرکارت می­توانند کلیه هزینه­های مورد استفاده خود را بابت خدمات متنوع موجود در واحدهای گردشگری به جای پرداخت پول نقد به وسیله سفرکارت پرداخت نمایند.
کد مطلب 841709

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