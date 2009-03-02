آموزش و پرورش برای شارژ سفرکارت فرهنگیان بودجه ندارد

کورش اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 500 هزار فرهنگی آموزش و پرورش تاکنون سفرکارت دریافت کرده اند، گفت: این افراد شامل معلمان، کارمندان ادارات و فرهنگیان بازنشسته در سراسر کشور می شوند.

معاون اداره کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سفرکارت در اختیار همه فرهنگیان قرار می گیرد، اظهار داشت: اگر تاکنون همه فرهنگیان سفرکارت دریافت نکرده اند به این علت نیست که برای آنها سفرکارت تهیه نشده بلکه امکانات کافی برای توزیع سفرکارتها وجود ندارد.

اسکندری گفت: به طور مثال هنوز سفر کارت 400 هزار فرهنگی بازنشسته در شهر تهران به علت نبود مکان مناسب بین آنها توزیع نشده است که به دنبال تعامل با آموزش و پرورش تهران برای در اختیار قرار گرفتن مکانی برای توزیع این کارتها هستیم.

وی در پایان گفت: گرچه آموزش و پرورش اعتباری برای شارژ سفرکارتها ندارد ولی دارندگان این کارت با شارژ آن می توانند از تخفیف امکانات هتلها و اماکن گردشگری که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده است، استفاده کنند.

طرح ارائه کارت سفر اولین بار سال 1385 از سوی اسفندیار رحیم مشایی در دستور کار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار گرفت. سفرکارت ملی کارتی است بانکی، الکترونیکی و چندمنظوره که پس از شارژ مبلغ معین قابلیت استفاده در پایانه­های فروش نصب شده در صدها مرکز گردشگری عضو شبکه پذیرندگان را دارد.

دارندگان سفرکارت می­توانند کلیه هزینه­های مورد استفاده خود را بابت خدمات متنوع موجود در واحدهای گردشگری به جای پرداخت پول نقد به وسیله سفرکارت پرداخت نمایند.