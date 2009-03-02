به گزارش خبرنگار مهر، "همشهری" در صفحه تجسمی می‌پردازد به مروری بر کارنامه هنری رابرت کاپا عکاس جنگ و برنامه نگارخانه‌ها. درباره مسیر تازه سینمای استرالیا و یادداشتی درباره رویکرد آکادمی اسکار در صفحه سینما، مطلبی درباره حرفه‌ای‌تر شدن جشنواره شهر و گفتگو با علیرضا رضاداد دبیر سومین جشنواره فیلم شهر در صفحه فرهنگ، مطلبی درباره محبوبیت جهانی تلویزیون در صفحه رسانه و رونق کنسرت‌های موسیقی در آستانه بهار، گزارشی از نخستین سمینار نمایندگان اسکار در خانه سینما و اخباری کوتاه از رشیدی، کسمایی، مقدم، بی‌نیاز، پیتز و موسوی در صفحه ادب و هنر آمده است.

"فرهنگ آشتی" در صفحه اطلاع‌رسانی می‌پردازد به گزارشی از سومین روز حضور اسکاری‌ها در ایران و استقبال سینماگران ایرانی از کارگاه های آموزشی، تغییر مدیر فرهنگسرای نیاوران، برپایی کارگاه عباس کیارستمی و اخبار کوتاه. مطلبی درباره گرهارد ریشتر نقاش آلمانی در صفحه تجسمی، نگاهی به فیلم "راکنرولا" و گفتگو با گای ریچی نویسنده و کارگردان در صفحه سینما، درباره نمایش "کابوس‌های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو" در صفحه تئاتر و پروژه‌های جدید سینما و تلویزیون و جدول فروش سینماهای تهران در صفحه سینما و تلویزیون کار را تمام می‌کند.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به ساخت مجموعه "آشفتگی"، تولید فیلم "عملیات پایتخت"، 74 پروژه سینمایی در مراحل مختلف تولید و اخبار کوتاه. گفتگو با علیرضا توانا کارگردان فیلم "زینب" در صفحه سینما و بازگشت شش تابلوی نفیس ایرانی از فرانسه، کشف آثار تاریخی عصر مفرغ شهر سوخته و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر منعکس شده است.

"وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با سیاوش صفاریان‌پور برنامه‌ساز علمی تلویزیون، نشست خبری جایزه ادبی پروین اعتصامی، مطلبی درباره فرهاد فخرالدینی آهنگساز، نیم‌نگاهی به حاشیه‌های "میلیونر زاغه‌نشین" و اخبار کوتاه. گزارشی از اختتامیه سومین جشنواره شعر فجر، آغاز جشنواره عدالت و امید، گفتگو با محمدرضا اعلامی درباره دستاورد سفر اعضای آکادمی اسکار به ایران، بزرگداشت علی کسمایی و یادداشت در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به مطلبی درباره نمایش "شکار روباه" از منظر عوامل نمایش و یادداشتی درباره چند فیلم خارجی جشنواره فجر. آغاز نخستین جشنواره هنری معنوی عدالت و امید، پایان 60 درصد از فیلمبرداری "کیمیا و خاک" در تهران، آغاز دومین جشنواره عکس نماز و نیایش، ساخته نشدن "لیرشاه" جدید و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"خورشید" در صفحه فرهنگ می‌پردازد به گزارشی از اختتامیه جشنواره شعر فجر، برگزیدگان این جشنواره، حرف‌های قائم‌مقام فارابی درباره کمبود بودجه سینما، اکران "کودک و فرشته" در سال آینده، معرفی فیلم‌ها و داوران جشنواره شهر، پروژه‌های جدید سینمای ایران و جهان و معرفی توران میرهادی به عنوان چهره روز در صفحه پایانی منعکس شده است.

"اعتماد ملی" در صفحه فرهنگ می‌پردازد به بزرگان سینما میزبان اهالی اسکار، همایش چند صدایی در هنر ایران، برگزاری آثار کاغذی فریدون آو، فهرست برگزیدگان جشنواره شعر فجر، 10 فیلم در جشنواره سینمایی تهیه‌کنندگان، متافیزیک در سینمای کیارستمی و مرور رویدادهای فرهنگ و هنر جهان. گفتگو با مسعود کیمیایی درباره تازه‌ترین رمانش در صفحه سینما و گفتگو با علیرضا نادری کارگردان نمایش "کوکوی کبوتران حرم" در صفحه هنر و درباره جوایز اسکار امسال در صفحه سینما مورد توجه قرار گرفته است.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به مطلبی در حاشیه کارگاه بازیگری اعضای آکادمی اسکار، برگزاری کارگاه جدید عباس کیارستمی، آغاز همایش "چند صدایی در هنر ایران"، بازتاب حضور هیئت سینمایی آمریکا در تهران، تکذیب ساخت فیلم انتخاباتی خاتمی توسط منیژه حکمت، یادداشت و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به فیلم "میلیونر زاغه‌نشین"، نگاهی به اوضاع نشر و ناشر و نویسنده و حرف‌های اهالی فلسفه درباره امام غزالی. بزرگداشت علی کسمایی پیشکسوت دوبله، اظهارات مشاور رئیس جمهوری درباره سفر اعضای آکادمی اسکار به ایران، آغاز همایش چند صدایی در هنر ایرانی، برپایی کارگاه عباس کیارستمی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به گشایش نخستین جشنواره هنری عدالت و امید، نمایش 23 فیلم اکران نشده در جشنواره شهر، برگزاری دومین جشنواره یاد و یادگار، روی خط فرهنگ، یادداشت و اخبار کوتاه.