70 میلیارد دلار درآمد نفتی/ برداشت 64 میلیارد بشکه نفت در 100 سال

به گزارش خبرنگار مهر ، اکبر ترکان در همایش علمی در آمدی در کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه تهران با بیان این که امسال با وجود افت شدید بهای نفت متوسط قیمت هر بشکه نفت خام ایران 80 دلار بوده است ، اظهار کرد: طی سالهای اخیر با افزایش قیمت نفت و افزایش تولید نفت ایران به بیش از 4 میلیون بشکه در روز ، در آمدهای حاصل از فروش نفت از 22.5 میلیارد دلار در سال 82 به 68.7 میلیارد دلار در سال 86 افزایش یافته است.

پارس جنوبی ، یاد آوران و آزادگان دستاوردهای اکتشافی انقلاب

وی در ادامه با بیان این موضوع که در دهه دوم انقلاب اسلامی و پس از پایان جنگ تحمیلی ، آهنگ فعالیتهای اکتشافی در کشور به تدریج شتاب گرفته است، تصریح کرد: کشف میادین گازی پارس جنوبی و نفتی یاد آوران و آزادگان از مهمترین دستاوردهیا اکتشافی ایران پس از انقلاب است.

ترکان ادامه داد:علاوه بر این 3 میدان ، تاکنون میادینی همچون کیش ،تابناک، شانول، وراوی ، هما، لاوان، فارسی و سفیدزاخورد ( گازی) و چنگوله ،توسن، منصور آباد، آذر، بند کرخه، عسلویه و اروند ( نفتی ) کشف شده است.

این مقام مسئول در وزارت نفت میزان ذخایر نفت و گاز پیش از پیروزی انقلاب را به ترتیب 146 میلیارد شبکه و 12.75 تریلیون متر مکعب عنوان کرد و افزود: در حال حاضر با وجود برداشت 30 ساله از ذخایر هیدرو کربوری مایع کشور در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،میزان این ذخایر تقریبا ثابت باقی مانده است.

به گفته وی در شرایط فعلی ذخایر نفت خام حدود 144 میلیارد بشکه و گاز 34 تریلیون متر مکعب است.

ترکان در مورد تولید 6 میلیون بشکه نفت در زمان حکومت پهلوی توضیح داد: این میزان تولید که در سال فقط در 1353 محقق شد به منظور افزایش سود شرکت ها و کارتل های نفتی وتامین سوخت ارزان برای کشورهای صنعتی بوده است.

به گفته معاون وزیرنفت تولید6 میلیون بشکه نفت در روز مغایر با اصول تولید صیانتی و موجب افت فشار مخازن به دلیل عدم اجرای به موقع تزریق گاز شده است.

ترکان میزان تولید روزانه نفت خام در سالهای 1358 تا پایان جنگ تحمیلی را بین 1.4 تا 2.7 میلیون بشکه عنوان کرد و گفت: در سال 1360 به کمترین میزان تولید نفت معادل 1.42 میلیون بشکه در روز رسیده ایم .

وی یاد آور شد: تولید نفت در سال 1368 به 2.9 میلیون بشکه در روز و در سال 1376 به 3.6 میلیون بشکه افزایش پیدا کرد.

ترکان با بیان اینکه تولید نفت خام کشور از 3.7 میلیون بشکه در روز در سال 1377 به بیش از 4میلیون بشکه در سال 1384 افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: میزان تولید نفت ایران در سال 1386 به 4.1 میلیون بشکه و در حال حاضر حدود4.3 میلیون بشکه ( ظرفیت تولید) رسیده است.

وی بااشاره به اینکه در سالهای پس از انقلاب تا پایان سال 1386 حدود 35 میلیارد بشکه نفت برداشت کرده ای، بیان کرد: در طی یک صد سال گذشته تاکنون در مجموع حدود 64 میلیارد بشکه از ذخایر نفت خام کشور برداشت صورت گرفته است.

تشریح درآمدهای نفتی ایران پس از انقلاب

معاون وزیرنفت میزان در آمد حاصل از فروش نفت در دوران شروع جنگ تحمیلی را 6.5 میلیارد دلار در سال اعلام کرد و گفت: با پایان جنگ و بازسازی تاسیسات آسیب دیده در آمد ارزی حاصل از فروش نفت به 20 میلیارد دلاردر سال 1369 افزایش و پیدا کرد.

وی با بیان این که امسال با وجود افت شدید بهای نفت متوسط قیمت هر بشکه نفت خام ایران 80 دلار بوده است ، اظهار کرد: طی سالهای اخیر با افزایش قیمت نفت و افزایش تولید نفت ایران به بیش از 4 میلیون بشکه در روز ، در آمدهای حاصل از فروش نفت از 22.5 میلیارد دلار در سال 82 به 68.7 میلیارد دلار در سال 86 افزایش یافته است.

ترکان در آمدهای فروش نفت خام ایران از ابتدای سال جاری تاکنون را 70 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: در آمدهای نفتی امسال نسبت به سال 86 حدود 2 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

تولید نفت و گاز قبل و بعد از انقلاب

ترکان تولید انباشتی گاز طبیعی در دوره 30 سال قبل از پیروزی انقلاب را بیش از 526 میلیارد متر مکعب دانست و تبیین کرد: در این ایام متوسط تولید روزانه گاز 48 میلیون متر مکعب بوده است.

وی درادامه تولید انباشتی گاز طبیعی در دوره 30 ساله پس از پیروزی انقلاب را 2194 میلیارد متر مکعب اعلام کرد و گفت: دراین سالها متوسط تولید روزانه گاز کشور 200 میلیون متر مکعب در روز بوده است.

به گفته این مقام مسئول میزان تولید گاز ایران در سال 1357 حدود 110 میلیون متر مکعب بوده این در حالی است که در پایان سال 1386 تولید روزانه گاز 505 میلیون متر مکعب در روز بوده است.

تولید روزانه 10 میلیارد فوت مکعب گاز از پارس جنوبی

وی با اشاره به وجود 14 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز و 18 میلیارد بشکه ذخیره مایعات گازی در پارس جنوبی ،میزان برداشت فعلی ایران از این میدان مشترک را 10 میلیارد فوت مکعب در روز ذکر و بیان داشت: با ساخت 28 فاز امکان تولید28 میلیارد متر مکعب گاز از این میدان محقق می شود.

ترکان در پایان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی فازهای 12 توسط پتروپارس ، 15 و 16 توسط قرار گاه خاتم الانبیا، 17 و 18 توسط اوپک و سازمان گسترش ، اظهار کرد: مناقصه فازهای 19 ، 20 و 21 در مرحله انجام مناقصه و در فازهای 22 ، 23 و 24 مشغول مذاکره با ترکیه برای سرمایه گذاری این کشور به روش بیع متقابل هستیم.