سازمان تبلیغات اسلامی 150 عنوان مجموعه دینی تولید کرد

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه 40 جلدی طلایه داران ایمان شامل عناوینی چون به فصاحت عشق، هم پرواز با فرشتگان، شیر بطحا، شاعر اهل بیت (ع)، ادیب بی مانند، پیشوای روحانی، مرد علم و سیاست و زهد، پرچم هدایت، شهید ولایت، شعر هم آوای وحی، امت واحده، شهید غریب و عالمی از خاندان نوبخت از جمله این آثار است .

وی با بیان اینکه مجموعه 23 جلدی "در آینه تاریخ" نیز امسال تولید شده، سرزمین نفرین شده، ابابیل، یاران غار، گودال آتش، طوفان، باغبان باغستانهای ایمان، بر شانه آفتاب، سردار متواضع، آفرینش، نخستین انسان و فرزانه را برخی عناوین این مجموعه عنوان کرد.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی مجموعه 15 جلدی "ره پویه" با موضوعاتی چون بهائیت در بوته نقد، دهکده جهانی، آگاهی سیاسی و نقش آن در تبلیغ، مبلغان دینی و مخاطب شناسی، نگاهی به تأثیرات اینترنت و فضای مجازی بر روند دینداری، فرهنگ شناخت و برخورد شرق و غرب با مقوله دین را از دیگر آثار تولیدی امسال عنوان کرد..

وی در ادامه به مجموعه 24 جلدی "انتظار مطهر" اشاره کرد و افزود: این مجموعه با عناوینی چون کدام علم علم اسلامی است؟، عبادت ما عبادت اسلام، داستان راستان، کرامت استاد، اسلام زهد رهبانیت یا صوفی گری از مباحث طرح شده در این مجموعه هستند .

به گفته معاونت پژوهشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی این آثار در مرحله چاپ قرار دارند .

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی با بیان اینکه امسال 20 عنوان پژوهش نیز مورد حمایت این معاونت قرار گرفته‌اند، گفت: آسیب شناسی دینی از دیدگاه علامه طباطبایی ، گزارش تفصیلی وضعیت دینداری در پنج شهر ایران (تهران، قم، تبریز، اصفهان و اهواز)، مرحله دوم آماده سازی مقیاس دینداری و ارزیابی سطوح دینداری اقشار مختلف جامعه ایران، تدوین الگوی مهندسی فرهنگ دین از جمله پژوهشهای مورد حمایت فکری و مالی قرار گرفته هستند .