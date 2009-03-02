بارسلونا مقابل آتلتیکو مادرید شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسا که هفته گذشته مقابل اسپانیول شکست خورده بود دیشب در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت های لالیگا در "ویسنته کالدرون" مقابل آتلتیکو مادرید با نتیجه 4 بر 3 شکست خورد.

گل های آتلتیکو مادرید را فورلان (32 و 80-پنالتی) و سرخیو آگوئرو (56 و 89) به ثمر رساندند. برای صدرنشین رقابت های لالیگا هم تیه ری آنری (19 و 72) و لیونل مسی (31) گلزنی کردند.

اوساسونا هم در یکی دیگر از دیدارهای شب گذشته در حالی که میهمان راسینگ سانتاندر بود به نتیجه تساوی یک بر یک مقابل این تیم دست پیدا کرد. سرانو در دقیقه 13 برای میزبان گلزنی کرد و پاندیانی در دقیقه 45 ، بازی را به تساوی کشید. جواد نکونام در این دیدار به طور کامل برای اوساسونا به میدان رفت و مسعود شجاعی، دیگر ملی پوش ایرانی این تیم در دقیقه 60 جای خود را به پورتیو داد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* آلمریا 2 - ختافه یک

* مالاگا صفر - رکرتیوو هوئلوا 2

* نومانسیا صفر - دپورتیوو لاکرونا یک

* اسپورتینگ گیخون صفر - مایورکا یک

* والنسیا یک - وایادولید 2

* رئال بتیس 2 - ویارئال 2

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 60 امتیاز

2- رئال مادرید 56 امتیاز

3- سویا 47 امتیاز

4- ویارئال 42 امتیاز

---------------------------------------

18- اوساسونا 25 امتیاز

19- اسپانیول 21 امتیاز

20- نومانسیا 20 امتیاز