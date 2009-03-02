گلزنی معدنچی در شب شکست حریف پرسپولیس/ برتری پرگل الاهلی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات شب گذشته با برگزاری دو بازی به اتمام رسید که طی آن تیم‌های النصر و الاهلی مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

الاهلی یکی از نمایندگان فوتبال امارات در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا دیشب در یک بازی یک طرفه با سه گل میهمان خود الوحده را از پیش رو برداشت. الاهلی با این پیروزی 33 امتیازی شد و مجددا به یک قدمی الجزیره، صدرنشین مطلق لیگ برتر امارات رسید.

برای الاهلی در این بازی پرگل فیصل خلیل (26)، علی عباس (43) و کلدرسون سزار (74) گلزنی کردند.

" تیم الاهلی در گروه اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های صبای ایران، الهلال عربستان و پاختاکور ازبکستان هم گروه است."

در دیگر دیدار دیشب النصر موفق شد در خانه الشارجه با نتیجه 3 بر2 به پیروزی دست یابد. النصر در حالی به این پیروزی دست یافت که از وجود مهرزاد معدنچی و محمد نصرتی در ترکیب اصلی خود بهره می برد.

محمد نصرتی یکی از بازیکنان اصلی النصر در دیدار با الشارجه بود (شماره 20 آبی پوش)

این چهارمین پیروزی النصر در فصل جاری فوتبال امارات است که پس از هفت هفته شکست و تساوی این تیم رقم خورد. النصر آخرین با در هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات مقابل الشباب با نتیجه 3 بریک به پیروزی رسید. در این مدت شاگردان پاگلزدورف آلمانی متحمل 4 شکست شده و سه بار مساوی کردند.

برای النصر در دیدار با الشارجه مهرزاد معدنچی (18)، محمد ابراهیم (38) و کلاودین (71) گل زدند و گل‌های تیم میزبان نیز توسط اندرسون (56) و جان کارلوس (67) به ثمر رسید.

این ششمن گل مهرزاد معدنچی در فصل جاری مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات بود. او در بازی با الشارجه یک گل زد، یک اخطار گرفت و در نیمه دوم جای خود را به عدنان علی جمیل داد. محمد نصرتی نیز 90 دقیقه تیم النصر را در این بازی همراهی کرد.

"الشارجه یکی دیگر از نمایندگان فوتبال امارات در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیاست که در گروه دوم این مسابقات با تیم‌های پرسپولیس ایران، الغرافه قطر و الشباب عربستان رقابت خواهد کرد."

جدول رده بندی لیگ برتر امارات:

1- الجزیره 35 امتیاز

2- الاهلی 33 امتیاز

3- العین 31 امتیاز

4- الوصل 20 امتیاز

5- عجمان 18 امتیاز

6- الشباب 17 امتیاز

7- النصر 16 امتیاز

8- الوحده 15 امتیاز - تفاضل گل 4-

9- الشارجه 15 امتیاز - تفاضل گل 7-

10- الظفره 13 امتیاز - تفاضل گل 1-

11- الشعب 13 امتیاز - تفاضل گل 6-

12- الخلیج 8 امتیاز

جدول گلزنان مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات در پایان هفته چهاردهم به شرح زیر است:

17 گل

فرناندو بایانو (الجزیره)

11 گل

گودوین آترام (الشعب) و اندرسون (الشارجه)

10 گل

محمد عمر (النصر)

7 گل

آندری سنگهور (العین)، آندری لوسیانو سیلوا (الوحده) و گئورگی والدیویا (العین)

6 گل

مهرزاد معدنچی (النصر)، اسماعیل مطر (الوحده) و رافائل آگوستو سوبیس (الجزیره)

5 گل

باری (الاهلی)، اولیویرا (الوصل)، جواد کاظمیان (عجمان)، ابراهیم دیاکه (الجزیره)، حسنی عبدربه (الاهلی) و حسین سهیل (الظفره)