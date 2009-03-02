افغانستان میزبان وزرای فرهنگ کشورهای عضو اکو

فرامرز تمنا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: چهارمین اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو اکو موسوم به BOT یا هیئت امنای مؤسسه فرهنگی اکو به همراه جشن نوروز و هفته فرهنگی اکو به تاریخ 30 اسفندماه امسال و اول فروردین 88 در مزارشریف برگزار می‌شود.

کارشناس فرهنگی افغانستان در موسسه فرهنگی اکو افزود: در اجلاس سوم وزرای فرهنگ کشورهای عضو اکو در اسلام آباد پاکستان که در ماه می 2007 برگزار شد جمهوری اسلامی افغانستان آمادگی خود را برای میزبانی دوره چهارم اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو اکو و برگزاری جشن نوروز و نمایشگاه خطاطی هنرمندان کشورهای عضو اعلام کرد که مورد توافق اعضای اکو قرار گرفت.

تمنا درباره سومین اجلاس وزرای امور خارجه سه کشور فارسی زبان افغانستان، ایران و تاجیکستان نیز گفت: بعد از اجلاس مشترک رؤسای جمهور این سه کشور فارسی زبان در حاشیه اجلاس شانگهای که در شهریور ماه سال جاری در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد سه رئیس جمهور توافق کردند که سومین اجلاس وزرای امورخارجه ایران، تاجیکستان و افغانستان به منظور تسریع در پیگیری و تحقق توافقات سه جانبه در نوروز سال 1388 به همراه جشن نوروز در مزار شریف برگزار شود.

وی اضافه کرد: تاریخ دقیق اجلاس رؤسای جمهور سه کشور فارسی زبان در مذاکرات وزرای امور خارجه سه کشور در مزار شریف مشخص خواهد شد. هدف از برگزاری این اجلاس "تعمیق و تحکیم روابط و همکاری‌های مشترک فرهنگی و اقتصادی" به ویژه در حوزه "گسترش فرهنگ و تمدن" مشترک است.

کارشناس فرهنگی افغانستان در موسسه فرهنگی اکو تاکید کرد: تثبیت توافقاتی از جمله موضوع تاسیس تلویزیون مشترک فارسی زبان توسط ایران، تاجیکستان و افغانستان که در مذاکرات پیشین به تصویب سران سه کشور رسید از جمله دیگر اهداف این اجلاس است. بحث بازسازی افغانستان، مبارزه مشترک با "تروریسم، جرمهای سازمان‌یافته، و قاچاق مواد مخدر" همچنین گسترش زمینه‌های ترانزیت کالا میان سه کشور و سپس از این طریق در منطقه و تاکید بر تسریع اتصال سه کشور از طریق راه آهن و مسایل مختلف دیگری مورد مذاکره وزرای امور خارجه سه کشور قرار خواهد گرفت.

تمنا گفت: در حاشیه این اجلاس قرار است علَم حرم مبارک حضرت علی (ع) در مرقد مطهر حضرت علی (ع) یا "روضه سخی" در مراسمی که در افغانستان به آن "مراسم جهنده بالا" می‌گویند در شهر مزار شریف برافراشته شود. این کار نیز اقدامی نمادین است که در نخستین روز هر سال انجام می‌شود. مردم افغانستان معتقدند اگر این علَم در زمان برافراشتن بدون لرزش به اهتزار درآید سال خوبی پیش روی آنهاست.

این کارشناس فرهنگی افغانستان در موسسه اکو درباره زمان و مکان برگزاری اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو اکو و همچنین اجلاس سه‌جانبه وزرای امور خارجه کشورهای فارسی زبان هم اضافه کرد: این دو اجلاس به صورت جداگانه به روزهای 30 اسفند 87 و اول فروردین 88 در مزار شریف برگزار می‌شود. تمام هماهنگیهای لازم برای برگزاری این دو اجلاس نیز با وزارتهای فرهنگ و امور خارجه و نیز سفارتخانه‌های کشورها به عمل آمده است.