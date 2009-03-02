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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۲۰:۰۴

ارسال 330 اثر در دومین جشنواره نقاشی گیلان

ارسال 330 اثر در دومین جشنواره نقاشی گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: 338 اثر نقاشی از 147 هنرمند گیلانی به دبیرخانه دومین جشنواره نقاشی استان گیلان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در پی فراخوان صورت گرفته از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان برای دومین جشنواره نقاشی استان گیلان 147 هنرمند گیلانی 338 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند.

از میان آثار رسیده 191 اثر به مرحله انتخاب و داوری نهایی راه یافته که پس از بررسی و داوری آثار 53 اثر برای شرکت در نمایشگاه آثار منتخب جشنواره انتخاب شدند.

همچنین داوران جشنواره 10 اثر را شایسته تقدیر و پنج اثر را به عنوان آثار برگزیده جشنواره انتخاب کردند که هفته آینده در مراسمی از برگزیدگان تقدیر به عمل می آید.

کد مطلب 841722

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