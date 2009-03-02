ارسال 330 اثر در دومین جشنواره نقاشی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در پی فراخوان صورت گرفته از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان برای دومین جشنواره نقاشی استان گیلان 147 هنرمند گیلانی 338 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند .

از میان آثار رسیده 191 اثر به مرحله انتخاب و داوری نهایی راه یافته که پس از بررسی و داوری آثار 53 اثر برای شرکت در نمایشگاه آثار منتخب جشنواره انتخاب شدند.

همچنین داوران جشنواره 10 اثر را شایسته تقدیر و پنج اثر را به عنوان آثار برگزیده جشنواره انتخاب کردند که هفته آینده در مراسمی از برگزیدگان تقدیر به عمل می آید.