تبلیغات موسسات غیرمجاز فراگیر در شرکت پست! / همکاری پست با غیرمجازها

تب ورود به دانشگاه در جامعه زمینه سوء استفاده بسیاری از سودجویان را فراهم کرده است و علاوه بر کلاسهای کنکور این روزها موسسات برگزار کننده دوره های فراگیر با وجود اینکه بارها از سوی وزارت علوم غیر مجاز خوانده شده اند، با تبلیغات گسترده درآمدهای قابل توجهی کسب می کنند و با وعده های واهی به داوطلبان ورود به دوره های فراگیر آنها را به سمت خود جذب می کنند. صدور کارت دانش پذیری با آرم دانشگاه پیام نور، ادعای دسترسی به منابع اصلی آزمونهای فراگیر و ... از روشهای مکارانه ای است که توسط این موسسات بکار گرفته می شود.

وزارت علوم در تابستان سال 83 اعلام کرد این وزارتخانه هیچگونه مجوزی برای برگزاری دوره های آموزشی فراگیر موسسه های غیر دولتی صادر نکرده است و هیچ یک از این موسسه ها مجاز نیستند تحت عنوان "آموزش فراگیر" ورود به دانشگاه بدون کنکور و مشابه آن تبلیغ کنند. از آن تاریخ مسئولان مختلف دانشگاه پیام نور در مصاحبه های بی شمار با رسانه های مختلف نوشتاری و تصویری بر این امر تاکید داشتند که هیچ موسسه آموزشی خصوصی اجازه برگزاری دوره های آموزشی فراگیر را ندارند و این مجوز تنها به مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور ارائه شده است.

با وجود تاکید اکید مسئولان وزارت علوم و دانشگاه پیام نور مبنی بر غیرقانونی بودن موسسات آموزشی فراگیر، برخی موسسات فراگیر با حضور در شرکت پست مرکزی واقع در چهار راه لشکر علاوه بر تبلیغات خیابانی با در اختیار گرفتن غرفه هایی در این شرکت پست به تبلیغ موسسات خود می پردازند.

خبرنگار مهر روز گذشته برای بررسی وضعیت ثبت نام داوطلبان آزمون فراگیر کارشناسی ارشد در روز پایانی ثبت نام به شرکت پست واقع در چهار راه لشکر مراجعه کرد. پس از ورود به شرکت پست آنچه بیش از همه جلب توجه می کرد فعالیت تبلیغاتی موسسات غیرمجاز فراگیر در محوطه شرکت پست بود. قابل توجه اینکه پخش کنندگان این تبلیغات داوطلبان و والدین آنها را برای خرید دفترچه راهنمایی نیز می کردند.

گمان می رفت که این تبلیغات تنها در محوطه شرکت پست صورت گیرد و نباید نگاه بدبینانه ای نسبت به همکاری پست با این موسسات وجود داشته باشد اما حضور خبرنگار در محل توزیع دفترچه کنکور فراگیر کارشناسی ارشد در پست مرکزی نشان داد که این تبلیغات به صورت ساماندهی شده در محل حضور داوطلبان و در هنگام خرید دفترچه و کارت اعتباری آزمون در داخل شرکت پست نیز صورت می گیرد.

غرفه هایی در داخل شرکت پست به چندین موسسه فراگیر داده شده و آنها با قرار دادن میز و تبلیغات و بنرهای خود به تبلیغ موسسه تحت تابع می پردازند. ضمن اینکه با توجه به صف ایجاد شده برای خرید دفترچه آزمون، مسئولان غرفه ها داوطلبان را به سوی خود جلب کرده و به آنها مشاوره می دادند و از تضمین قبولی و قیمتهای کلاسهای موسسه خود سخن می گفتند.

به نظر می رسد مبارزه با موسسات غیرقانونی فراگیر جنبه تبلیغاتی پیدا کرده و تفاهم نامه سازمان سنجش با شرکت پست برای جلوگیری از تبلیغات کلاسهای کنکور و موسسات فراگیر جنبه اجرایی پیدا نکرده است.

نمونه ای از تبلیغات موسسات غیرمجاز در داخل پست مرکزی (چهارراه لشگر)

(آدرس و شماره تماس این موسسات در این تصاویر حذف شده است)

موسسات غیرمجاز فراگیر با وجود اظهارنظرهای مسئولان وزارت علوم مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیتشان اما همچنان از فضای موجود در جامعه و اشتیاق داوطلبان برای ورود به دانشگاه سوء استفاده می کنند.

البته اقدام سازمان سنجش برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت کارت اعتباری از طریق اینترنت قابل تقدیر است اما جا دارد حال که مسئولان پست توجهی به تفاهم نامه منعقد شده با سازمان سنجش ندارند و به راحتی اجازه تبلیغات موسسات غیرمجاز را می دهند، مسئولان سازمان سنجش با همکاری سایر بانکهای کشور علاوه بر بانک ملت و پارسیان که در آزمون امسال با سازمان سنجش همکاری کردند، شرایطی را فراهم کنند که داوطلبان بدون حضور در پست تمامی مراحل ثبت نام را انجام دهند تا قدمی دیگر برای مبارزه با این موسسات برداشته شود.

جا دارد مسئولان پست نیز پاسخگوی این اقدام خود بوده و اعلام کنند که آیا اظهارات مسئولان سازمان سنجش مبنی بر انعقاد تفاهم نامه با شرکت پست برای ممانعت از تبلیغات موسسات غیرمجاز مورد تایید آنها نیز است یا خیر و اگر چنین تفاهم نامه ای وجود دارد چرا از سوی پست نادیده گرفته می شود.