پذیرش نقد لازمه دموکراسی دینی است / دانشگاه ها ملاحظه کار شده اند

عماد افروغ در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: با وجود اینکه انقلاب اسلامی ایران در مقایسه با انقلاب های دیگر منحصر به فرد است اما عدم تبیین جامع آن منجر به فقدان درک عمیق فلسفی، عرفانی، فکری، فرهنگی و تاریخی از انقلاب اسلامی ایران شده است.

وی که به مناسبت بررسی آثار خود، به همت حوزه هنری آذربایجان شرقی در تبریز حضور یافته بود، در خصوص هدف خود از انتشار کتاب " انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن" گفت: با توجه به فرمایش حضرت امام(ره) مبنی بر اینکه "انقلاب اسلامی هدیه ای الهی است که خداوند به این ملت غارت زده عنایت کرد"، تبیین چنین انقلاب الهی و خاص، باید با معیارها و تئوری های الهی صورت بگیرد.

ایران به سبب مستعمرده نبودن هیچگاه روز ملی نداشته است

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ایران به سبب مستعمره نبودن هیچگاه روز ملی نداشته است، اظهار داشت: در عین حال که معتقدم وقوع انقلاب اسلامی پاسخی به بحران هویتی جامعه بود اما نباید از این نکته که ایرانیان هرگز حقارت را تحمل نکردند، غفلت ورزید.

افروغ ایجاد فضای نقد در جامعه را مستلزم وجود دموکراسی دینی دانست و گفت: در دموکراسی دینی آنچه مورد پذیرش همگان بوده این اصل است که درعین محق بودن مردم، حق اصحاب قدرت محدود است.

وی با بیان اینکه یکی از مکانیسم های تحقق مردمسالاری دینی در جامعه، چرخش اصحاب قدرت است، اضافه کرد: در صورتی که اصحاب قدرت چرخش نداشته باشند جامعه به سمت فساد سوق خواهد یافت.

افروغ در ادامه از آنچه نپرداختن دانشگاه ها به نواندیشی و روشنفکری خواند، به شدت انتقاد کرد و افزود: متاسفانه اداره متمرکز دانشگاه ها باعث شده است این مراکز، محافظه کارتر و ملاحظه کارتر شوند.

نماینده سابق مجلس به انجام یک کار تحقیقاتی در زمینه آسیب های مراکز دانشگاهی اشاره و خاطر نشان کرد: نتایج این تحقیق نشان داد، دانشگاه ها از 25 آسیب مختلف در رنج اند که دلیل عمده آنها نبود ظرفیت نواندیشی در این مراکز علمی است.

اگر جنبش دانشجویی کارکرد اصلی خود را از دست داده و خود را به احزاب و گروه های سیاسی خارج از دانشگاه متصل کند به یک هژمونی و ابزار قدرت تبدیل خواهد شد.

افروغ کارکرد جنبش دانشجویی را آگاهی بخشی و حرکت در مسیر روشنفکری دانست و هشدار داد: اگر جنبش دانشجویی کارکرد اصلی خود را از دست داده و خود را به احزاب و گروه های سیاسی خارج از دانشگاه متصل کند به یک هژمونی و ابزار قدرت تبدیل خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تمام آثارمنتشره اش توسط انتشارات " سوره مهر" با محوریت آگاهی بخشی به عموم جامعه و در راستای حرکت در مسیر روشنفکری عمومی بوده است، اظهار داشت: روشنفکر، وجدان اخلاقی جامعه است و همواره با قدرت، مواجهه انتقادی دارد.

قدرت دولتی سرچشمه بسیاری از هژمونی هاست

افروغ، سرچشمه بسیاری از هژمونی ها را ناشی از وجود " قدرت دولتی " عنوان و تصریح کرد: باید همواره مردم را نسبت به اغواگری های احتمالی قدرتمندان آگاه کرد و نقش آفرینی و جایگاه روشنفکر در این میان بسیار پراهمیت است.

وی همچنین با استناد به یافته های یک پروژه تحقیقاتی، تاکید کرد: در سراسر کشورمان ، فرهنگ قومی با فرهنگ ملی هیچ تعارضی ندارد.

این استاد دانشگاه افزود: حتی دیده شده است برخی از خرده فرهنگ ها نسبت به بخش هایی از کشور که به عنوان مهد فرهنگ ملی شناخته می شوند با فرهنگ ملی همساز تر هستند.

وی با تقبیح اقدام قومیت گراها در تفرقه افکنی و طرح این موضوع که فرهنگ قومیت ها با فرهنگ ملی در تعارض است، اظهار داشت: با وجود اینکه تعلق افراد مختلف یک جامعه به گروه ها و هویت های مختلف، امری عادی و طبیعی ارزیابی می شود، اما عدم تعارض هویتی این تعلقات نسبت به همدیگر مقوله ای به اثبات رسیده است.

افروغ به مهر گفت: چنین کج اندیشانی یا از نسبت سالم فرهنگ های قومیتی با فرهنگ ملی مطلع نیستند و یا اصولاً وجود این نسبت و عدم تعارض را برنمی تابند.

این فعال سیاسی به نتایج یک پروژه میدانی درباره احساس تحریم در قومیت ها اشاره و خاطر نشان کرد: با وجود اینکه به لحاظ ساختاری در بین قومیت ها هیچ تحریمی وجود ندارد اما نتایج این پروژه نشان داد که اهالی برخی مناطق نسبت به ساکنان مناطق دیگر احساس تحریم می کنند.

افروغ توضیح داد: احساس تحریم شهروندان برخی مناطق ، با وجود اینکه سرانه اختصاصی به آنان بیشتر از شهروند ساکن در مناطق دیگر بوده به جهت مشارکت کمتر آنها در مسایل مختلف سیاسی و اقتصادی است.

نماینده سابق مجلس گفت: راهکار مرتفع کردن احساس تحریم در بین این قشر، مشارکت دادن بیش از گذشته آنها در ابعاد مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی هاست.