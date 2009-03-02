درآمدهای مالیاتی 34 درصد افزایش یافت

علی اکبر عرب مازار در گفتگو با خبرنگار مهر، مجموعه در آمدهای مالیاتی وصول شده 11 ماهه گذشته را 17 هزار میلیارد تومان ( 171 هزار میلیارد ریال ) اعلام کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: این رقم نسبت به رقم بودجه مصوب 15 درصد رشد و نسبت به عملکرد مشابه سال گذشته 34 درصد رشد داشته است.

مالیات بر ارزش افزوده

وی در مورد آخرین توافقات صورت گرفته با اصناف در مورد اجرای مالیات بر ارزش افزوده گفت: بر اساس تفاهم صورت گرفته با اصناف مقرر شد که طبق طبقه بندی ماده 196 قانون مالیات های مستقیم عمل کنیم و فعالان اقتصادی غیر شرکتی را به صورت بندهای" الف ، ب و ج " طبقه بندی نماییم.

عرب مازار از تفاهم با اصناف در مورد همین طبقه بندی خبر داد و افزود: به استناد این طبقه بندی اقدامات خود را نسبت به ثبت نام ، آموزش و آماده سازی اصناف و اجرای قانون نسبت به آنها پیش ببریم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به آغاز ثبت نام اصناف برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بهمن، تصریح کرد: مشمولان بند الف قرار بود در بهمن ماه نسبت به ثبت خود اقدام کنند.

به گفته وی بر اساس مجموع آمار جمع آوری شده بر اساس توزیع جغرافیایی و فراوانی آنها کلاس آموزشی خود را برگزار و ادامه کار را با اصناف اجرایی خواهیم کرد.

اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن

عرب مازار از اجرایی شدن مصوبه دولت برای اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن خبر داد و گفت: اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن مصوب و ابلاغ شده است. بنابراین، آن را به حوزه های مالیاتی ابلاغ نمودیم و این حوزه ها نیز طبق قانون اقدامات خود را همچون سایر فعالیتهای مالیاتی انجام خواهند داد.