ولید المعلم راهی بغداد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، یک منبع دولت عراق در این رابطه اظهار داشت: ولید المعلم در این سفر درباره به جریان انداختن توافقنامه های دوجانبه و همکاری در زمینه های انرژی و تجارت با مسئولان عراقی مذاکره خواهد کرد.

لازم به ذکر است که ولید المعلم در نوامبر 2006 به عراق سفر و چندین توافقنامه که مهمترین آنها از سرگیری روابط دیپلماتیک و تشکیل کمیته های مشترک امنیتی و اقتصادی میان دو کشور بود را امضا کرده بود.

زمان کوتاهی پس از به دست گرفتن قدرت درعراق از سوی صدام دیکتاتور معدوم در سال 1979، روابط دیپلماتیک دمشق و بغداد قطع شد. روابط دیپلماتیک دو کشور در نوامبر 2006 از سر گرفته شد و سوریه برای آغاز روابط مشترک خود سال گذشته در بغداد دفتر نمایندگی ایجاد کرد.

