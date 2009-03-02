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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۳۸

طی 2 روز آینده ؛

ولید المعلم راهی بغداد می شود

ولید المعلم راهی بغداد می شود

وزیر امور خارجه سوریه طی دو روز آینده برای دیدار با مسئولان عراقی به بغداد سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، یک منبع دولت عراق در این رابطه اظهار داشت: ولید المعلم در این سفر درباره به جریان انداختن توافقنامه های دوجانبه و همکاری در زمینه های انرژی و تجارت با مسئولان عراقی مذاکره خواهد کرد.

لازم به ذکر است که ولید المعلم در نوامبر 2006 به عراق سفر و چندین توافقنامه که مهمترین آنها از سرگیری روابط دیپلماتیک و تشکیل کمیته های مشترک امنیتی و اقتصادی میان دو کشور بود را امضا کرده بود.

زمان کوتاهی پس از به دست گرفتن قدرت درعراق از سوی صدام دیکتاتور معدوم در سال 1979، روابط دیپلماتیک دمشق و بغداد قطع شد. روابط دیپلماتیک دو کشور در نوامبر 2006 از سر گرفته شد و سوریه برای آغاز روابط مشترک خود سال گذشته در بغداد دفتر نمایندگی ایجاد کرد.

کد مطلب 841727

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