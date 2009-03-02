ممنوعیت تبلیغ در مراکزپستی توزیع کننده مدارک ثبت نام آزمونهای فراگیر

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به طور کلی بر اساس تفاهمی که سازمان سنجش با شرکت پست داشته قرار بوده تنها دفترچه ثبت نام و کارت اعتباری دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در باجه های پستی توزیع شود نه بیشتر و نه کمتر.

وی اظهار داشت: همچنین براساس این تفاهم نامه مقرر شده بود که در باجه پستی که قرار است مدارک ثبت نام دوره های فراگیر توزیع شود از توزیع هر نوع بروشور، پلاکارت و اطلاعیه ای در خصوص تبلیغات جدا خودداری شود.

معاون سازمان سنجش اضافه کرد: در صورتی که فرد یا افرادی در یکی از باجه های پستی اقدام به توزیع بروشور و تبلیغات در خصوص آزمونها کند برابر مقررات با آن رفتار خواهد شد.

وی تأکید کرد: تمامی موارد ذکر شده در نامه ای که سازمان سنجش برای پست نوشته درج شده است.

به گزارش مهر، همزمان با ثبت نام آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور موسسات غیرمجاز فعال در برگزاری دوره های آمادگی فراگیر اقدام به تبلیغات و توزیع بروشورهای موسسات خود در پست مرکزی کردند. این موسسات با حضور در محل توزیع دفترچه و کارت اعتباری کنکور ارشد فراگیر و ایجاد غرفه هایی با نصب بنر و توزیع بروشورهایی به تبلیغ موسسات خود می پرداختند.