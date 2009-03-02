محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیته انضباطی مرکزی در وزارت علوم در سالهای اخیر بیشتر برای واحدهای مختلف حالت ارشادی پیدا کرده است و معمولا احکامی به کمیته انضباطی مرکزی ارائه می شود که بحث انتقال یا اخراج دانشجو مطرح باشد.

وی درباره آمار پرونده هایی که به کمیته مرکزی انضباطی ارائه می شود، گفت: خوشبختانه اصلا آمار قابل توجهی نیست و از سال 84 به بعد این آمار بین 30 تا 40 درصد نزول پیدا کرده است.

معاون دانشجویی وزارت علوم اظهار داشت: یک کپی از احکام سایر کمیته های انضباطی بعد از گذشت زمان به ما در کمیته مرکزی انضباطی می رسد و بسیاری از احکام نیز به دلیل اینکه دانشجو بین بدوی و تجدید نظر اعتراض می کند لغو می شود.