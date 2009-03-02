تغییر در برنامه عقب نشینی از عراق بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رابرت گیتس" در گفتگو با برنامه "میت د پرس" شبکه خبری ان بی سی در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا هنگام خروج ازعراق پیروز شده است، گفت:" ما به یک موفقیت قابل توجه در بعد نظامی دست یافته ایم."

البته گیتس گفت که بعد سیاسی این جنگ کاری است که هنوز در جریان است.

وی افزود: "صراحتاً بگویم پیش از آنکه شما از واژه هایی همچون "برنده" ،"بازنده" ، "پیروزی" یا "شکست" استفاده کنید، مورخان باید درباره آنها قضاوت کنند."

"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از عقب نشینی بیشتر نظامیان آمریکایی از عراق تا 31 آگوست سال 2010 خبر داد.

گیتس به این مسئله اشاره کرد که انتظار ندارد برنامه عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق تغییر کند.

وی گفت:" رئیس جمهور انعطاف و اختیارات برای تغییر یک برنامه یا هماهنگ کردن آن را در صورتی که احساس کند این کار به نفع آمریکاست، دارد."

وزیر دفاع آمریکا ادامه داد:" حقیقت این است که من فکر نمی کنم هیچ کدام از ما بر این باور باشد که این کار لازم است."

"مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان با سپاس و قدردانی از برنامه عقب نشینی از عراق گفت: این اقدام توصیه فرماندهان نظامی را منعکس کرد.

وی افزود:" من قاطعانه از این تصمیم حمایت می کنم."