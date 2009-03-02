در گفتگو با مهر عنوان شد: طراحی دستگاه تمام اتوماتیک تولید بیودیزل در کشور

مهدی خاتمی فر مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر بیودیزل را از جمله سوختهای پاک دانست و گفت: این سوخت جایگزین سوخت دیزل است که علاوه بر آلایندگی کمی که دارد برای موتور خودرو نیز مفید است.

وی به مشخصات فنی دستگاه تولید بیودیزل اشاره کرد و افزود: این دستگاه یک پالایشگر تولید بیودیزل است که در هر بار توانایی فرآوری 70 لیتر روغن را دارد. این دستگاه تمام استیل و دارای عمر بسیار بالا و قابلیت مناسب است.

خاتمی فر با بیان اینکه 3 یا 4 دستگاه دیگر نیز در داخل کشور از سوی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی طراحی و تولید شده است، اظهار داشت: تفاوت این دستگاه با سایر نمونه های طراحی شده این است که این دستگاه اولین دستگاه تمام‌اتوماتیک تولید بیودیزل ساخته شده در کشور است.

مجری طرح به بیان قابلیتهای ویژه این سیستم پرداخت و به مهر گفت: از قابلیتهای این دستگاه می توان به مواردی چون کاربرد بدون نیاز به کاربر متخصص، قابلیت استفاده به حالت تمام اتوماتیک و دستی، کنترل کارکرد و متغیرهای دستگاه و تغییر در آنها که باعث قابلیت استفاده برای مصارف تحقیقاتی آن می‌شود، امکان افزایش ظرفیت تا 200 لیتر در هر بار و دارا بودن نمایشگر گرافیکی برای اطلاع کاربر از وضعیت کار دستگاه و ادوات اشاره کرد.

خاتمی فر با بیان اینکه این دستگاه با وضعیت کنونی کشور مطابقت دارد، اضافه کرد: این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که قابلیت تولید بیودیزل از روغنهای تازه و پسماند را دارد و می توان با جمع آوری روغنهای پسماند مراکز مختلف به تولید بیودیزل پرداخت.

وی تاکید کرد: با توجه به اعتقاد مسئولان سازمان به بیوفیولها، پروژه حاضر ادامه خواهد داشت و با رفع مشکلات و بهبود طرح به زودی خبرهای جدید از ساخت نمونه های جدید منتشر خواهد شد.

به گفته خاتمی فر، این پروژه با هزینه 130 میلیون ریال در طول بیش از یک سال توسط سازمان انرژیهای ‌نو ایران اجرا شده است.