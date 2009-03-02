نشست هماهنگی کشوری مدیران روابط عمومی مناطق پنج گانه سازمان میراث برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این نشست یکروزه که با محوریت بررسی مسائل مبتلا به سازمان در حوزه ارتباطات و رسانه با حضور مدیران و دست اندرکاران برگزار می شود جلساتی نیز با اصحاب رسانه و مدیران خبرگزاری های استان و همچنین مسئولان و کارکنان سازمان خراسان شمالی پیش بینی و برنامه ریزی شده است.

در این نشست علاوه بر معاونت استانداری خراسان شمالی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان های سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و مدیر کل روابط عمومی این سازمان سخنرانی کرده و در جلسه گفت و شنود با مسئولان و مدیران روابط عمومی مناطق شرکت خواهند کرد.

همچنین جلسه ویژه ای جهت بررسی مسائل و مشکلات، کمبودها و نارسایی های روابط عمومی سازمان در منطقه 5 (شرق) کشور برگزار می شود که با برپایی این نشست گامی در جهت رفع تنگناها و استفاده از تجربیات دیگر دستگاهها و سازمان ها برداشته می شود.