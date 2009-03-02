طرح جامع ساماندهی کشتارگاههای صنعتی طیور در کشور تدوین شد

مهدی خلج در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این طرح به تازگی در سازمان نظام پزشکی کشور و برای افق 1400 تهیه شده و هدف از تدوین آن ایجاد شرایط مطلوب بهداشتی برای کشتارگاهها و ارتقا بهداشت عمومی جامعه است.

وی افزود: از دو کشتارگاه صنعتی طیور در سال 68 هم اکنون 187 کشتارگاه از این نوع در کشور فعال است و بالغ بر 50 کشتارگاه دیگر نیز در دست احداث است که اجرای کامل این طرح نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردم در مناطق نیازمند به این نوع از کشتارگاههاست.

خلج همچنین در خصوص کشتارگاههای صنعتی دام نیز بیان داشت: از 700 کشتارگاه دام موجود در کشور، بالغ بر 40 کشتارگاه صنعتی و در حال فعالیت هستند و 60 کشتارگاه صنعتی جدید نیز در دست احداث است.

وی عنوان کرد: 401 کشتارگاه غیرصنعتی نیز با شرایط بهداشتی نسبتا مطلوب مشغول فعالیت هستند.

این مسئول یادآور شد: مالکیت بیشتر کشتارگاههای غیرصنعتی در سراسر کشور بر عهده شهرداری است از اینرو تفاهمنامه ای میان سازمان دامپزشکی کشور و وزارت کشور منعقد شد که بر اساس آن کشتارگاهها در به بخش خصوصی واگذار شود و دامپزشکی نیز بر نحوه کار آنها نظارت کند تا وضعیت آنها به شرایط مطلوب برسد.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه فضاهای بهداشتی کشتارگاهها در واقع همان فضای صنعتی با ضوابط سازمان دامپزشکی کشور است، ادامه داد: طرح ساماندهی کشتارگاههای صنعتی با هدف ایجاد پایگاههای امن تامین بهداشت عمومی، تولید گوشت سالم و تامین اهداف و مقررات محیط اجرا شد.

مهدی خلج به منظور راه اندازی نخستین شورای تخصصی حل اختلاف دامپزشکی کشور و بازدید از چند طرح دامپروری به استان یزد سفر کرده است.