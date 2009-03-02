مرعشی در گفتگو با مهر: تصمیم کرباسچی برای حمایت از کروبی موضع شخصی اوست

حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: بنده هنوز خبری درباره صدور حکم رسمی برای پذیرفتن ریاست ستاد انتخاباتی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری دهم را از غلامحسین کرباسچی نشنیده ام؛ اما فکر می کنم دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی هنوز در این خصوص تصمیمی نگرفته است.

وی در پاسخ به این سئوال که اعضای حزب کارگزاران با وجود صدور حکم و اعلام زمان برگزاری مراسم معارفه برای ریاست کرباسچی بر ستاد انتخاباتی کروبی، چرا هنوز هم اعلام می کنند که او تصمیم نگرفته، افزود: اگر هم کرباسچی درباره حمایت از کروبی در انتخابات ریاست جمهوری دهم تصمیمی گرفته باشد، این موضع شخصی اوست نه موضع حزبی کارگزاران.

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در پایان خاطرنشان کرد: اگر موضع کرباسچی برای حمایت از کروبی در انتخابات ریاست جمهوری دهم تصمیم نهایی او تلقی شود، به عنوان دبیرکل حزب کارگزاران جلسه ای خواهد گذاشت و تصمیم حزبی در این باره اتخاذ خواهد شد.