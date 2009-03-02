قهرمانی پیکان یک " راز " دارد / می خواستیم بدون شکست قهرمان شویم

مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: قصد داشتیم با قهرمانی بدون باخت در این فصل از رقابت‌ها یک رکورد از خود به جا بگذاریم اما وقتی دیدار دور رفت مقابل بیم را واگذار کردیم، متوجه شدیم که برای تکرار نشدن این نتیجه باید به برخی از فاکتورهای موجود در تیم نقش محوری‌تری بدهیم.

وی افزود: پس از شوک باخت در بابل بود که بازیکنان پیکان یاد گرفتند باید فاصله موجود بین خود را کم و کم‌تر کنند تا با نزدیک‌تر شدن به یکدیگر بتوانند بسیاری از خلاهای زیان آور را پر کنند و منسجم‌تر از قبل شوند.

سرمربی تیم والیبال پیکان تصریح کرد: شاید اگر بابلی‌ها آن شکست را به ما تحمیل نمی‌کردند خیلی دیر متوجه این نکات ریز اما مهم می‌شدیم. پس از آن به نوعی مدیون بابلی‌ها هستم که به بازیکنان تیمم آموختند اگر به اندازه کافی انسجام نداشته باشند چاره‌ای جز شکست نخواهند داشت.

کارخانه در مورد دیدار شب گذشته پیکان مقابل بیم که منجر به قهرمانی زودهنگام این تیم شد، اظهارداشت: دوست داشتم با اختلاف امتیاز بالا و کاملا کوبنده می‌توانستیم بیم را شکست دهیم. اما به هر حال ما با تیمی روبرو بودیم که علاوه بر سرمربی باکفایت، دو بازیکن خوب خارجی هم در اختیار داشتند. ضمن اینکه یکبار توانسته بودند ما را شکست دهند. پس باید با این شرایط به همین که هیچ گیمی را از دست ندادیم، راضی باشیم.

سرمربی تیم والیبال پیکان در ادامه با تاکید بر اینکه موفقیت پیکان یک راز ساده اما مهم دارد، تصریح کرد: حس همکاری در تیم و انجام تمرینات منظم عاملی بس تاثیرگذار در هر ترکیبی است. این دو فاکتور به ظاهر خیلی ساده هستند در حالیکه بدون آنها با بیشترین سرمایه‌گذاری هم نمی‌توان موفق بود.

وی همچنین یادآور شد: "باور" نداشته بسیاری از تیم‌های لیگ برتری است که خوشبختانه در پیکان به اندازه کافی در دسترس است. اگر تیم‌ها این باور را داشته باشند که می‌توانند بهترین باشد، قطعا بهترین می‌شوند. بیم که در دور رفت مسابقات با اقتدار پیکان را شکست می‌دهد اما در نیم فصل دوم متحمل شکست‌های دور از انتظاری می‌شوند، به خاطر این است که "باور" ندارند که می‌توانند.

سرمربی تیم پیکان تاکید کرد: قهرمانی زودهنگام پیکان به خاطر ضعف دیگر شرکت‌کنندگان در مسابقات لیگ برتر نیست. بازیکنان پیکان از زمان شروع تمرینات هر ثانیه خود را با برنامه و هدفمند گذراندند.

تیم والیبال پیکان شب گذشته در فاصله یک هفته مانده به پایان رقابتهای لیگ برتر، با شکست بیم بابل قهرمان شد.