ارزش انرِژی برق باید برای جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر در لاهیجان، مدیرعامل برق منطقه ای گیلان عصر یکشنبه در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد لاهیجان بر ضرورت استفاده بهینه از انرژی برق در کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 طرح کلی سیاستها و سیاستگذاریهای صنعت برق تغییر کرد افزود: این روند که با خروج یکپارچه کارشناسان خارجی از ایران همزمان شد شرایط ویژه ای را پدید آورد.

آزادگان متذکر شد: یکی از مهمترین ویژگیهای آن بهره گیری از امکانات داخلی و اتکا به نیروهای متخصص و موجود در درون کشور بود.

وی گفت: سیاست خودکفایی از طریق سرمایه گذاری در ایجاد کارخانه های تولیدی که قادر به تامین نیازهای ابتدایی همچون تجهیزات شبکه های خطوط فشار ضعیف و قوی و لوازم ایستگاههای فشار قوی برق از قبیل کلیدهای قدرت و ترانسهای اندازه گیری و ترانسفورماتورهای قدرت با سطح ولتاژ 400 کیلوولت و توان 160 مگاولت آمپر بود که برای تحقق این هدف شرکتهای سازنده تجهیزات از قبیل شرکت ایران ترانسفور، شرکت پارس سوئیچ، شرکت نیرو ترانس، شرکت مقره سازی ایران، ساخت مقرهای چینی خطوط، و صدها شرکت دیگر در سالهای بعد از انقلاب تأسیس شدند.

آزادگان بیان داشت: خلع ید از مهندسان مشاور و پیمانکاران خارجی و جایگزینی آنها با نهادهای کارشناسان ایران، نزدیکی بیشتر به برخی از کشورهای غیر متعهد و در حال رشد برای تبادل و استفاده از تجربه ها و فن آوری آنان و ایجاد تسهیلات در برق رسانی به بخش کشاورزی و مجتمعهای صنعتی و کشاورزی و اولویت دادن به این بخشها در مقابل مصارف خانگی از جمله راهکارهایی پیش روی صنعت برق در پس ازانقلاب است.

وی ادامه داد: برق رسانی به روستاها به منظور پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و تامین رفاه روستانشینان، بازنگری بنیادین در برنامه ریزی استفاده از انرژیهای نو در تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین که می توان به مواردی از قبیل نیروگاه های بادی، زمین گرمایی و خورشیدی و طرح نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه اشاره کرد.

آزادگان ایجاد بازار برق با تفکر بنگاه اقتصادی و خارج کردن تصدی گری انحصار دولت در تولید برق، تاسیس شرکت مدیریت شبکه برق برای هدایت فنی و پایداری شبکه برق از طریق مرکز دیسپاچینگ ملی از دیگر دستاوردهای انقلاب در صنعت برق ایران است.