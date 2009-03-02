پرونده جدید فساد مالی اولمرت به جریان می افتد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "مناخیم مازوز" دادستان کل اسرائیل به تیم قانونی "ایهود اولمرت" اطلاع داده که موکل آنها از مقام خود برای دریافت پول های غیر قانونی از فردی به نام "موریس تالانسکی" که یک میلیونر آمریکایی است سوء استفاده کرده است.

در همین رابطه در نامه ای که از سوی دادستانی رژیم صهیونیستی به دفتر نخست وزیر مستعفی این رژیم ارسال شده، آمده است: دادستان کل گمان می کند که اولمرت از مقام نخست وزیری برای کسب منافع شخصی سوء استفاده کرده است.

به نوشته هاآرتص، اولمرت در عوض گرفتن این پولها وعده کمک در معاملات را به این تاجر آمریکایی داده بود.

این رسوایی جدید علیه اولمرت در حالی مطرح می شود که هنوز پرونده فساد قبلی او که وی را وادار به استعفا از پست نخست وزیری رژیم صهیونیستی کرد، در دست رسیدگی است.

تحقیقات پلیس رژیم صهیونیستی درباره فساد مالی اولمرت از چند ماه پیش آغاز شده است. این تحقیقات در این مورد بود که آیا اولمرت در این دوران، متحدان سیاسی خود را به ریاست شرکتهای کوچک و متوسط و دیگر نهادهای دولتی گماشته است یا خیر؟

پلیس رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که اولمرت به اتهام سفرهای خارجی به همراه خانواده خویش که در این زمینه از پول های مشکوک استفاده کرده است باید مورد کیفر خواست قرار بگیرد.

موضوع فساد در میان مقامهای ارشد رژیم جعلی صهیونیستی، موضوع جدیدی نیست و اغلب مقامهای این رژیم هرکدام چندین مورد از فساد اخلاقی و مالی را در پرونده خود دارند و درآخرین نمونه از آنها سال گذشته رئیس رژیم صهیونیستی به دلیل فساد اخلاقی مجبور به کناره گیری از سمت خود شد.