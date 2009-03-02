استعدادهای شطرنج بانوان ایرانی تحسین برانگیز است

هالوما کاستیلو که در دومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج بانوان در ساری حضور دارد، در گفتگو خبرنگار مهر افزود: بانوان شطرنج باز ایرانی با وجود آنکه کمتر فرصت حضور در رقابتهای بین المللی و برون مرزی را دارند اما در سالهای اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بودند.

وی با بیان اینکه اعزام های بیشتر برون مرزی بانوان در رقابتهای بین المللی باعث پیشرفت آنان در این رشته ورزشی می شود، تصریح کرد: این اقدام آنان را به یک شطرنج باز بزرگ حرفه ای در آینده تبدیل خواهد کرد.

استادبزرگ شطرنج بانوان اسپانیا که نخستین شطرنج بازی است که از کشورش در رشته شطرنج در ایران شرکت می کند شطرنج ایران و اسپانیا را نسبتا نزدیک به هم دانست.

کاستیلو اضافه کرد: تفاوت عمده شطرنج بازان ایران و اسپانیا در اعزامهای گروهی به خارج از کشور است به نحوی که در ایران اعزام ها انفرادی و در حد بسیار کم است.

وی برگزاری رقابت های بین المللی شطرنج بانوان در ساری را قابل قبول خواند و گفت: اگر تعداد شطرنج بازان خارجی در این رقابتها بیشتر از 10 کشور بود رقابت ها مهیج تر و ایده آل بود.

استادبزرگ شطرنج بانوان اسپانیا خاطرنشان کرد: پیش از این قرار بود شطرنج بازان بیشتری از اسپانیا در این رقابتها حاضر شوند که به علت در پیش بودن رقابتهای قهرمانی اروپا فرصت حضور در رقابت های ساری را از دست دادند.