اینتر از شکست مقابل رم گریخت / شکستی دیگر برای میلان

به گزارش خبرگزاری مهر، اینتر دیشب در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های سری آ در ورزشگاه سن سیرو مقابل رم به نتیجه تساوی 3 بر 3 دست پیدا کرد.
اینتر ابتدا با دو گل د روسی(23) و یان آرنه ریسه (30) از میهمان خود عقب افتاد اما ماریو بالوتلی در دقیقه 51 یکی از گل ها را جبران کرد. ماتیو بریگی در دقیقه 57 نتیجه را 3 بر یک کرد اما بالوتلی (63 - پنالتی) و کرسپو (79) برای اینتر گل زدند تا این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی 3 بر 3 به پایان برسد.
میلان در دیگر دیدار برگزار شده دیشب با نتیجه 2 بر یک در زمین سامپدوریا شکست خورد. کاسانو (33) و پاتزینی (51) گل های سامپدوریا را به ثمر رساندند و پاتو در دقیقه 80 یکی از گل های خورده میلان را جبران کرد.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* آتالانتا صفر - کیه وو 2
* کالیاری صفر - تورینو صفر
* پالرمو صفر - کاتانیا 4
* رجینا یک - فیورنتینا یک
* سیه نا صفر - جنوآ صفر
* اودینزه 2 - لچه صفر
جدول رده بندی:
1- اینتر 60 امتیاز
2- یوونتوس 53 امتیاز
3- میلان 48 امتیاز
4- فیورنتینا 46 امتیاز
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18- کیه وو 23 امتیاز
19- لچه 22 امتیاز
20- رجینا 18 امتیاز
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