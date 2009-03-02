اینتر از شکست مقابل رم گریخت / شکستی دیگر برای میلان

به گزارش خبرگزاری مهر، اینتر دیشب در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های سری آ در ورزشگاه سن سیرو مقابل رم به نتیجه تساوی 3 بر 3 دست پیدا کرد.

اینتر ابتدا با دو گل د روسی(23) و یان آرنه ریسه (30) از میهمان خود عقب افتاد اما ماریو بالوتلی در دقیقه 51 یکی از گل ها را جبران کرد. ماتیو بریگی در دقیقه 57 نتیجه را 3 بر یک کرد اما بالوتلی (63 - پنالتی) و کرسپو (79) برای اینتر گل زدند تا این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی 3 بر 3 به پایان برسد.

میلان در دیگر دیدار برگزار شده دیشب با نتیجه 2 بر یک در زمین سامپدوریا شکست خورد. کاسانو (33) و پاتزینی (51) گل های سامپدوریا را به ثمر رساندند و پاتو در دقیقه 80 یکی از گل های خورده میلان را جبران کرد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* آتالانتا صفر - کیه وو 2

* کالیاری صفر - تورینو صفر

* پالرمو صفر - کاتانیا 4

* رجینا یک - فیورنتینا یک

* سیه نا صفر - جنوآ صفر

* اودینزه 2 - لچه صفر

جدول رده بندی:

1- اینتر 60 امتیاز

2- یوونتوس 53 امتیاز

3- میلان 48 امتیاز

4- فیورنتینا 46 امتیاز

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18- کیه وو 23 امتیاز

19- لچه 22 امتیاز

20- رجینا 18 امتیاز