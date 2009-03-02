هیچ واهمه ای از عقب نشینی آمریکا از عراق ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال طالبانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره فاش کرد: برخی گروه های سیاسی در عراق وجود دارند که خواهان حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند و تمایلی به عقب نشینی زودهنگام این نیروها ندارند.

متن این مصاحبه به زودی از این شبکه پخش خواهد شد.

از سوی دیگر "مایک مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از طرح باراک اوباما رئیس جمهور این کشور برای پایان بخشیدن به حضور نیروهای آمریکایی در عراق طی 18 ماه ابراز خرسندی کرد.

وی خاطرنشان کرد: اوضاع امنیتی عراق به شکل ملموسی بهبود یافته است و این مسئله به دولت عراق اجازه می دهد که پس از عقب نشینی نیروهای آمریکایی مسئولیت های کشور را بر عهده بگیرد.

مولن در ادامه گفت: از ماه ژوئیه تاکنون شرایط به طور کامل تغییر کرده است و اوضاع نظامی در نتیجه افزایش نیروها و نیز ارتقاء سطح نیروهای امنیتی عراق بهبود یافته است.

از سوی دیگر هیئت علمای مسلمین عراق در بیانیه ای، تصمیم اوباما مبنی بر تعیین جدول زمانی برای خروج از عراق را راهی برای فرار از باتلاق عراق دانست.

لازم به ذکر است که اوباما اخیرا در پایگاهی نظامی در آمریکا گفت که نیروهای نظامی این کشور در عراق تا 31 آگوست 2010 (10 شهریور 1389) از عراق خارج خواهند شد.

به گفته وی، 50 هزار تن از نیروهای آمریکا تحت عنوان عملیاتی جدید تا پایان سال 2011 در عراق باقی خواهند ماند.