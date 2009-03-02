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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۳۹

"کلانتری غیر انتفاعی" به جشنواره فیلم کودک می‌رود

"کلانتری غیر انتفاعی" به جشنواره فیلم کودک می‌رود

فیلم سینمایی "کلانتری غیر انتفاعی" به کارگردانی یدالله صمدی برای حضور در جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان آماده نمایش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، هم اکنون در مرحله میکس نهایی قرار دارد و تا دو هفته دیگر آماده نمایش می‌شود.

"کلانتری غیرانتفاعی" داستانی طنزآمیز دارد و امیر جعفری، مهران رجبی، گوهر خیراندیش، شهرام قائدی، مختار سائقی، فردوس کاویانی، مرتضی احمدی، باقر صحرارودی، کیومرث ملک‌مطیعی، امیر وطن‌زاد اتابک نادری و ... در این فیلم بازی می‌کنند.

عوامل تولید فیلم عبارتند از فیلمبردار: حسن پویا، تدوینگر: بهرام دهقانی، صداگذار: مانی هاشمیان، دستیار کارگردان: سعید کریمی، منشی صحنه: راحله پروین، مجری طرح: محمدرضا کریمی صارمی، مدیر تولید: محمد طلوع، طراح صحنه و لباس: بهزاد کزازی، صدابردار: محمد شیوندی، طراح گریم: سعید ملکان، طراح اکشن: پیمان ابدی و عکس: بهرنگ دزفولی‌زاده.

صمدی فیلم‌های "اتوبوس"، "دمرل"، "ایستگاه" و... را در کارنامه دارد و آخرین بار با "شهرآشوب" در جشنواره بیست و چهارم حضور داشت.

کد مطلب 841756

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