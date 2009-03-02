به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، هم اکنون در مرحله میکس نهایی قرار دارد و تا دو هفته دیگر آماده نمایش می‌شود.



"کلانتری غیرانتفاعی" داستانی طنزآمیز دارد و امیر جعفری، مهران رجبی، گوهر خیراندیش، شهرام قائدی، مختار سائقی، فردوس کاویانی، مرتضی احمدی، باقر صحرارودی، کیومرث ملک‌مطیعی، امیر وطن‌زاد اتابک نادری و ... در این فیلم بازی می‌کنند.

عوامل تولید فیلم عبارتند از فیلمبردار: حسن پویا، تدوینگر: بهرام دهقانی، صداگذار: مانی هاشمیان، دستیار کارگردان: سعید کریمی، منشی صحنه: راحله پروین، مجری طرح: محمدرضا کریمی صارمی، مدیر تولید: محمد طلوع، طراح صحنه و لباس: بهزاد کزازی، صدابردار: محمد شیوندی، طراح گریم: سعید ملکان، طراح اکشن: پیمان ابدی و عکس: بهرنگ دزفولی‌زاده.

صمدی فیلم‌های "اتوبوس"، "دمرل"، "ایستگاه" و... را در کارنامه دارد و آخرین بار با "شهرآشوب" در جشنواره بیست و چهارم حضور داشت.