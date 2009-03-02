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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۰۱

معاون وزیر تعاون خبر داد:

اجرای طرح سربازسازندگی از اردیبهشت/ ایران صاحب جوانترین دانشمندان دنیاست

اجرای طرح سربازسازندگی از اردیبهشت/ ایران صاحب جوانترین دانشمندان دنیاست

معاون وزیر تعاون با بیان اینکه ایران پایین ترین میانگین سنی از نظر دانشمندان جوان در جهان را دارد، گفت: بیش از 3.5 میلیون فارغ التحصیل در کشور وجود دارند که منابع بزرگ اقتدار برای جمهوری اسلامی و فرصتی برای تحقق پیشرفت و عدالت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی نیا معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون امروز در نشست مشترک مدیران کل تعاون و روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بیان این مطلب افزود: بخش تعاون نماد عدالت گستری و بسترسازی برای ایجاد عدالت در کشور است و دانشگاه نیز نماد پیشرفت است بنابراین بررسی راهکارهای اجرایی شدن تفاهم نامه مشترک میان وزارت تعاون و دانشگاه علمی کاربردی نمادی از عزم جدی کسانی است که در پی پیشرفت و عدالت در کشور هستند.

معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون با بیان اینکه اشتغال فارغ التحصیلان جز راه تعاونیها راه دیگری ندارد، خاطرنشان کرد: برای این حجم انبوه فارغ التحصیلان که تعدادشان بیش از 3.5 میلیون نفر هستند راهی جز پیگیری تعاونیها نداریم.

حسینی نیا با یادآوری سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی گفت: سند توسعه بخش تعاون تدوین شده که مراحل نهایی تصویب خود را می گذراند و در راستای آن با 20 سازمان و وزارتخانه تفاهم نامه مشترک منعقد شده و در قالب این تفاهم نامه ها بیش از 409 پروژه اجرایی تعریف شده است که ظرفیتی برای تشکیل بیش از 55 هزار تعاونی و بیش از 705 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.

وی از اجرایی شدن طرح سربازی فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی تا دکتری در قالب بخش تعاونی از اول اردیبهشت ماه 88 خبر داد و گفت: اجازه گرفته ایم که از سربازانی که فارغ التحصیل مقاطع کاردانی تا دکتری هستند در راستای آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی بهره بگیریم که اولین سری این سربازان از اول اردیبهشت ماه 1388 در سیستم وزارت تعاون پذیرش می شوند .

معاون وزیر تعاون درباره طرح کارورزی دانشجویان نیز گفت: فاز اول کارورزی دانشجویان با حضور 5 هزار دانشجو در تعاونیها در سال 88 اجرایی می شود که این افراد فرصت پیدا می کنند تا دانش خود را به واحدهای تولیدی در تعاونیها تزریق کرده و از طرفی دانسته های خود را به تجربه و عمل تبدیل کنند.

حسینی نیا خاطرنشان کرد: سربازان سازندگی و کارورزان در اولویت راه اندازی تعاونیها قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه اکنون 150 هزار تعاونی ثبت شده در کشور فعال هستند، گفت: جهت توانمندسازی مدیران تعاونیها و همچنین بدنه تعاونیها انتظار داریم که دانشگاهها از جمله دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای راه اندازی رشته هایی در حوزه تعاونی و مدیریت تعاونی اقدام کنند.

کد مطلب 841757

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