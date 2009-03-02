لایحه دولت برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان مغایر اصل 44 است

اسفندیار اختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نکات مبهم لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان گفت: مجلس با کلیات این لایحه موافق است اما در جزئیات، این لایحه با مشکلات و سئوالاتی همراه است.

معرفی هیئت وزیران به عنوان تعیین کننده دانش بنیان بودن یک شرکت ابهام دارد

وی به بیان برخی مشکلات این لایحه پرداخت و گفت: مشکل اول مرجعی است که تعیین کننده دانش بنیان بودن یک شرکت است که در گذشته وزارت علوم مسئول این کار بوده اما در لایحه مذکور، هیئت وزیران مسئول این امر معرفی شده که صحیح نیست و از نظر نمایندگان مبهم است.

نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین در لایحه آمده است یک سازمان و یا ارگان جداگانه ای برای ثبت این شرکتهای دانش بنیان تأسیس شود که این مسئله مخالف با اصل 44 قانون اساسی است و بهتر است یکی از سازمانهای مختلف موجود مسئول این امر باشد. در رابطه با این موضوع نمایندگان تأکید دارند از امکانات موجود استفاده شود.

لایحه شرکتهای دانش بنیان تورم زا است

وی با اشاره به ایجاد صندوق نوآوری که برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان در لایحه آمده است به مهر گفت: در این لایحه عنوان شده که صندوق باید 30 هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی را برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان هزینه کند که این موضوع نیز تورم زا است.

اختیاری اضافه کرد: این صندوق ساز و کار و اساسنامه مشخصی ندارد از سوی دیگر صندوقهای زیادی در کشور وجود دارند که کار حمایت از پژوهش را انجام می دهند اما اعتبارات آنها بسیار کمتر از این صندوق و یا شاید 1 میلیارد تومان باشد.

ارائه رانت خاص به شرکتهای دانش بنیان از اشکالات لایحه است

وی ارائه رانت خاص به شرکتهای دانش بنیان را نیز یکی دیگر از اشکالات لایحه دانست و گفت: ارائه رانت خاص به این شرکتها برای اینکه بتوانند در مناقصه برنده شوند نیز مشکل دارد چون باعث می شود کیفیت فعالیت شرکتهای دانش بنیان کاهش یابد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: شرکتهای دانش بنیان را اغلب فارغ التحصیلا ن دانشگاهی راه اندازی می کنند و از حدود 7 تا 8 سال گذشته پارکهای علم و فناوری این شرکتها را حمایت کرده و در پارکها مستقر بودند.

وی افزود: برای حمایت از این شرکتها در ماده 47 قانون برنامه مقرر شده که این شرکتها نیز مانند شرکتهای مناطق آزاد از مالیات معاف شوند اما در بستر قانونی که برای حمایت از این شرکتها در نظر گرفته شده بود، بسیاری از سازمانها از حمایت طفره می رفتند از این رو لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان تهیه و به مجلس ارائه شده است.