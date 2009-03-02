مسعود عنایت، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در پاسخ به اظهارات واعظ آشتیانی مدیرعامل باشگاه استقلال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: داوری یک امر کاملا تخصصی است و از مدیران باشگاه‌ها انتظار می رود در روزهای حساس و پرتنش لیگ با برخی اظهارنظرهای احساسی به حاشیه‌ها دامن نزنند و اجازه بدهند مربیان تیم‌ها در مورد مسائل داوری اظهار نظر کنند.

عنایت با بیان اینکه وظیفه مدیرعامل سیاستگذاری و هدایت یک مجموعه در جهت هدفی مشخص و متعالی است، تصریح کرد: نباید مدیران باشگاه‌ها با اظهارنظر در اینگونه مسائل شان خود را پایین بیاورند و به مسائل حاشیه‌ای فوتبال دامن بزنند.

رئیس کمیته داوران در مورد صحنه‌ای در دیدار پیکان - استقلال که مسئولان و کادر فنی تیم استقلال اعتقاد به ضربه پنالتی دارند، اظهار داشت: بنده به دلیل همزمانی این مسابقه با جلسه کمیته داوران این صحنه را ندیدم اما اعتقاد دارم با اینگونه اظهارنظرها نباید جو داوری فوتبال کشور را متشنج کرد و در روزهای پایانی لیگ استرس و فشار روانی مضاعفی را به داوران وارد آورد.

وی با بیان انتقاد از عملکرد امیرعابدینی مدیرعامل باشگاه داماش در دیدار با ابومسلم اظهار داشت: ایشان که سابقه زیادی در مدیریت ورزش دارند در این بازی با رفتاری زننده وارد زمین مسابقه شده و با الفاظ نامناسب داور را خطاب قرار داده‌اند که به درستی از سوی داور از زمین مسابقه اخراج شده‌اند. آیا چنین حرکتی واقعا در شان مدیرعامل یک باشگاه است؟ تابحال در کدامیک از تیم‌های اروپایی شاهد چنین رفتاری از سوی مدیرعامل یک باشگاه بوده‌اید؟

رئیس کمیته داوران اظهار داشت: متاسفانه فرهنگ تبعیت از تصمیم داور در فوتبال ما نهادینه نشده و تا زمانی که این فرهنگ در بین مجریان و اهالی فوتبال جاری و ساری نشود، نمی توانیم انتظار داشته باشیم داوران ما با امنیت خاطر و آرامش لازم در میدان مسابقه حاضر و به قضاوت بپردازند.

وی در مورد طرح برخی شایعات پیرامون اینکه فدراسیون فوتبال می خواهد تیم دیگری جز استقلال قهرمان لیگ برتر شود اظهار داشت: در دوره‌های گذشته لیگ نیز چنین مسائلی مطرح می شد که اساسا نمی تواند پایه و اساس درستی داشته باشد. ضمن اینکه اعتقاد دارم داوران ما پاک‌ترین و با شرافت‌ترین انسانها هستند که حاضر نخواهند شد به خاطر دنیا آخرت‌شان را فدا کنند.