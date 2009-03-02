آستون ویلا متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آستون ویلا به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتبال انگلستان دیشب در چارچوب هفته بیست و هفتم این مسابقات با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل میهمان خود استوک سیتی متوقف شد.
برای ویلا در این دیدار پتروف (45) و کاریو (79) گل زدند و شاکراس (88) و ویلان (90) گل های استوک را به ثمر رساندند.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* هال سیتی یک - بلکبرن 2
* وستهام یک - منچسترسیتی صفر
* بولتون یک - نیوکاسل صفر
جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 62 امتیاز (یک بازی کمتر)
2- چلسی 55 امتیاز - تفاضل گل 31+
3- لیورپول 55 امتیاز - تفاضل گل 23+
4- آستون ویلا 52 امتیاز
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18- میدلزبرو 26 امتیاز - تفاضل گل 16-
19- استوک سیتی 26 امتیاز - تفاضل گل 19-
20- وست بروم 22 امتیاز
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