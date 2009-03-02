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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۲۲

هفته بیست و هفتم لیگ برتر/

آستون ویلا متوقف شد

آستون ویلا متوقف شد

تیم فوتبال آستون ویلا دیشب در حالی که میزبان تیم پایین جدولی استوک سیتی بود پیروزی را با تساوی مقابل این تیم عوض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آستون ویلا به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتبال انگلستان دیشب در چارچوب هفته بیست و هفتم این مسابقات با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل میهمان خود استوک سیتی متوقف شد.

برای ویلا در این دیدار پتروف (45) و کاریو (79) گل زدند و شاکراس (88) و ویلان (90) گل های استوک را به ثمر رساندند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* هال سیتی یک - بلکبرن 2
* وستهام یک - منچسترسیتی صفر
* بولتون یک - نیوکاسل صفر

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 62 امتیاز (یک بازی کمتر)
2- چلسی 55 امتیاز - تفاضل گل 31+
3- لیورپول 55 امتیاز - تفاضل گل 23+
4- آستون ویلا 52 امتیاز
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18- میدلزبرو 26 امتیاز - تفاضل گل 16-
19- استوک سیتی 26 امتیاز - تفاضل گل 19-
20- وست بروم 22 امتیاز

کد مطلب 841762

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