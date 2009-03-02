به گزارش خبرنگار مهر، جشن چهل و ششمین سالگرد تاسیس شورای کتاب کودک عصر دیروز با حضور یحیی مافی، توران میرهادی، نوش‌آفرین انصاری، هوشنگ مرادی کرمانی، سید علی کاشفی خوانساری، عرفان نظرآهاری و جمعی از نویسندگان و مترجمان کشور به همراه اعضای شورای کتاب کودک در تالار کتابخانه حسینیه ارشاد برگزار شد.

در ابتدای این مراسم یحیی مافی به عنوان پدر شورای کتاب کودک به صحبت پرداخت و گفت: در سال 1343 کتابی برای بچه‌ها نبود و نویسنده‌ای هم برایشان وجود نداشت اما امروز حضور همه شما در اینجا برای کتاب کودک است و شورای کتاب کودک سهم عمده‌ای در این کار دارد.

وی ادامه داد: سهم دیگران را فراموش نمی‌کنیم اما شورای کتاب کودک 46 سال پیش مسئله کتاب برای کودک را آغاز کرد و از آنجا که یک نظر فردی به جایی نمی‌رسد و شورا هم یک تشکل است می‌توان گفت که شورا سهم به‌سزایی در این امر دارد.

مافی افزود: تشکل برای هر فکری لازم است و از آنجا که شورا یک تشکل است همیشه جوان می‌ماند و از تجربیات گذشتگان و هوش و سرزندگی جوانان استفاده می‌کند.

وی با اشاره به اینکه کودکان مدیران فردای جامعه ما هستند گفت: کتاب کودک در این سالها از نظر کمیت بسیار بالا رفته است اما همکاران ما در شورا تمام این کتابها را به دقت بررسی می‌کنند و فهرست نهایی آثار مورد قبول را برای انتخاب بهتر والدین و کودکان منتشر می‌کنند.

مافی در رابطه با فرهنگنامه کودکان و نوجوانان گفت: این مژده را می‌دهم که فرهنگنامه به خوبی در جامعه مطرح شده است و به تیراژ 12000 رسیده است اما این هم کافی نیست چرا که ما 20 میلیون مخاطب داریم که می‌توانند از این کتاب بهره ببرند.

دستاورد بزرگ شورا تصویب نهایی نمودار سازمانی شورا بود

نوش‌آفرین انصاری از فعالترین اعضای شورای کتاب کودک در ادامه این مراسم گزارشی را از فعالیتهای شورا و خانه کتابدار ارائه کرد و گفت: تصویب نهایی نمودار سازمانی شورا یکی از دستاوردهای بزرگ شورا در سالی که گذشت بود.

وی افزود: این نمودار نشان می‌دهد که ما در 90 حوزه فعالیت تعریف شده داریم. این کار، کار بزرگی بود و من نهادهای غیر دولتی را تشویق می‌کنم که نمودار سازمانی خودشان را تهیه کنند.

انصاری شورا را نهادی متشکل از 3 بخش فرهنگنامه، خانه کتابدار و ترویج خواندن خواند و گفت: شورا یک نهاد تدریجی است و تمامی فعالیتهایش از کیفیت تولید ادبیات کودک تاثیر می‌پذیرد، داشته‌های ما در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به ما نشان می‌دهد که نداشته‌هایمان در این حوزه بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: امروز یازدهمین فرزند شورا یعنی جلد یازدهم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان هم متولد شده است و می‌توان این جلد را گفتمان اندیشه‌ها نامید.

این پژوهشگر با بیان اینکه کتابخانه کودک در شورا به شکل جدیدی درآمده است گفت: امیدوارم این کتابخانه الگوی ارزشمندی برای ایران باشد همچنین از دوستان علاقمند هم دعوت می‌کنم که با سایت کتابک همکاری کنند.

این فعال شورای کتاب کودک سخن خود را با اعلام شعار روز جهانی به پایان برد و گفت: با کتاب آنچه آرزو دارم هستم امیدوارم شما هم با کتابهای بسیار آنچه آرزو دارید باشید.

در فرهنگنامه حق اشتباه نداریم

در ادامه این مراسم توران میرهادی گزارشی از کار فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ارائه کرد و گفت: صحبت در مورد کار فرهنگنامه بسیار دشوار است چرا که بیش از 250 نفر عاشقانه به کار تالیف و شکل دادن فرهنگنامه کمک می‌کرده‌اند.

وی گفت: گرایشی که در فرهنگنامه به سمت نیروهای تخصصی و اجرایی گروه ترویج آمده است توانایی تازه‌ای را در فرهنگنامه به وجود آورده است.

بانوی فرهنگ ایران ادامه داد: زمانی بود که هر 3 سال یکبار به خودمان اجازه می‌دادیم که جلد جدیدی از فرهنگنامه را ارائه کنیم اما در حال حاضر به طور همزمان در حال آماده‌سازی 4 جلد هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در فرهنگنامه حق نداریم اشتباه کنیم چرا که این کتاب یک کتاب مرجع است که بچه‌ها، بزرگسالان و کسانی که اطلاعات صحیح می‌خواهند به آن مراجعه می‌کنند و این وسواس برای ما حکمی است که باید کاملا تابع آن باشیم.

میرهادی افزود: باید اثری را به دست بچه‌ها بدهیم تا بتوانند با اعتماد کافی از آن استفاده کنند و سطح علمی و فرهنگی خودشان را بالا ببرند.

فرهنگنامه را باید با دیدی انتقادی دید



وی انگیزه کار در فرهنگنامه را اکتشاف مداوم خواند و گفت: ما دائم در حال کشف سرزمین خودمان هستیم و در واقع مسئول حفظ آن هستیم. از شما می‌خواهم که فرهنگنامه را با دید انتقادی بخوانید.

توران میرهادی در پایان صحبتهایش جلد یازدهم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را رونمایی کرد.

در ادامه این مراسم شکوه حاج ‌نصرالله مدرس ادبیات شورا و خانه کتابدار گزارشی از ادبیات کودک و نوجوان در سال گذشته را ارائه داد و جوایز شورا به بهترین آثار انتخابی داده شد .

در مراسم گرامیداشت سالگرد شورای کتاب کودک انجمن‌ها، نشریان و بخش‌های مختلف شورای کتاب کودک غرفه داشتند و محصولاتشان را معرفی و به فروش می‌رساندند.