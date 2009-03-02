کشورهای اسلامی بر توسعه بخش کشاورزی و غذایی تمرکز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برمه نیوز، عبدالله احمد بداوی نخست وزیر مالزی امروز دوشنبه 12 اسفند ماه در همایش انجمن جهانی اقتصاد اسلامی گفت: 15 درصد از جمعیت جهان که از سوء تغذیه رنج می برند مسلمان هستند، از این رو سرمایه گذاریهای کشورهای اسلامی برای توسعه صنایع غذایی و بخش کشاورزی ضروری است.

وی با اشاره به آمار گفت: تعداد افرادی که از سوء تغذیه رنج می برند از 842 میلیون نفر در سال 1990 به 963 میلیون نفر در سال 2008 افزایش یافته است .

بداوی تصریح کرد: بحران اقتصادی قدرت خرید فقرا را که 50 تا 70 درصد از درآمد روزانه خود را صرف غذا می کنند به شدت کاهش داده است.

نخست وزیر مالزی در این همایش یادآور شد که رشد تولیدات کشاورزی در نتیجه عدم سرمایه گذاری های کافی در تکنولوژی کشاورزی و توسعه روستایی راکد شده و تولید غله از سال 2000 سیر نزولی داشته است.

وی هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد جهان اسلام نمی تواند جمعیت درحال افزایش خود را در آینده نزدیک تغذیه کند.

